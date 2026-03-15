Mercato - PSG : Trois signatures sont déjà bouclées (et vous les connaissez bien)

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG place plus que jamais ses pions afin de bâtir le meilleur effectif possible pour les années à venir, et différentes prolongations de contrat sont notamment en discussion depuis maintenant plusieurs mois en coulisses. D'ailleurs, à en croire les dernières tendances, trois signatures devraient bientôt être annoncées par le PSG.

Comme Le10Sport vous l'avait révélé en exclusivité dès le mois d'octobre dernier, le PSG avance bien en coulisses sur diverses prolongations de contrat, et notamment celles de Bradley Barcola (23 ans, actuellement engagé jusqu'en 2028) et Fabian Ruiz (29 ans, 2027). Par ailleurs, il est aussi question d'une prolongation pour Luis Enrique, l'entraîneur espagnol du PSG, grand artisan de la victoire historique en Ligue des Champions la saison passée. Et ces trois signatures de prolongation de contrat pourraient rapidement être officialisées...

Mercato - PSG : Luis Enrique valide déjà ce transfert pour cet été, c'est... 200M€ ! https://t.co/WheugCEJs0 — le10sport (@le10sport) March 14, 2026

« Ils vont prolonger » Dans un chat avec les internautes du Parisien ces derniers jours, le journaliste Dominique Séverac a fait une annonce très optimiste à ce sujet : « Fabian Ruiz, Bradley Barcola et Luis Enrique vont prolonger. C'est fait pour Ruiz, c'est en très bonne voie pour Barcola et il y a une sorte d'accord de principe pour Enrique. Pour Dembélé, les négociations n'ont pas commencé », indique le journaliste, qui semble donc d'ores et déjà garantir des renouvellements pour Fabian Ruiz, Bradley Barcola ainsi que pour Luis Enrique, le coach du PSG.