Mercato - PSG : Trois signatures sont déjà bouclées (et vous les connaissez bien)

Le PSG place plus que jamais ses pions afin de bâtir le meilleur effectif possible pour les années à venir, et différentes prolongations de contrat sont notamment en discussion depuis maintenant plusieurs mois en coulisses. D'ailleurs, à en croire les dernières tendances, trois signatures devraient bientôt être annoncées par le PSG.
Comme Le10Sport vous l'avait révélé en exclusivité dès le mois d'octobre dernier, le PSG avance bien en coulisses sur diverses prolongations de contrat, et notamment celles de Bradley Barcola (23 ans, actuellement engagé jusqu'en 2028) et Fabian Ruiz (29 ans, 2027). Par ailleurs, il est aussi question d'une prolongation pour Luis Enrique, l'entraîneur espagnol du PSG, grand artisan de la victoire historique en Ligue des Champions la saison passée. Et ces trois signatures de prolongation de contrat pourraient rapidement être officialisées...
« Ils vont prolonger »
Dans un chat avec les internautes du Parisien ces derniers jours, le journaliste Dominique Séverac a fait une annonce très optimiste à ce sujet : « Fabian Ruiz, Bradley Barcola et Luis Enrique vont prolonger. C'est fait pour Ruiz, c'est en très bonne voie pour Barcola et il y a une sorte d'accord de principe pour Enrique. Pour Dembélé, les négociations n'ont pas commencé », indique le journaliste, qui semble donc d'ores et déjà garantir des renouvellements pour Fabian Ruiz, Bradley Barcola ainsi que pour Luis Enrique, le coach du PSG.
Pas de contrat à vie pour Enrique
Et Séverac répond également à une rumeur assez farfelue qui circule au sujet de Luis Enrique depuis quelque temps : « Un contrat à vie pour Luis Enrique ? C'est faux. Paris propose une prolongation jusqu'en 2030 à Luis Enrique Martinez Garcia. Il est actuellement lié jusqu'en 2027 », précise le journaliste du Parisien sur les contours du nouveau contrat que va signer l'ancien coach du FC Barcelone avec le PSG. Reste désormais à savoir à quelle période ces trois prolongations de contrat seront officialisées par le club de la capitale...