L’OM a raté de peu un transfert avec Manchester United, «il y a eu une ouverture»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien joueur emblématique de l'OM dont il a porté les couleurs durant 14 saisons durant sa carrière, Steve Mandanda s'est confié mardi soir au micro de l'After Foot sur les périodes marquantes de son passage au Vélodrome. Et l'ancien gardien de l'équipe de France a notamment indiqué qu'il aurait pu être transféré à Manchester United en 2015.

Parti une première fois de l'OM au terme de son contrat à l'été 2016 pour s'engager avec Crystal Palace, Steve Mandanda était revenu au Vélodrome seulement un an plus tard, après le rachat du club par Frank McCourt, afin de relancer sa carrière. L'expérience en Premier League a donc été très courte pour l'ancien gardien de l'équipe de France, et pourtant, la trajectoire de Mandanda aurait pu être bien différente lorsqu'il figurait sur la short-list de Manchester United en 2015.

« Manchester United, j'étais plus ou moins dans le truc » L'OM aurait alors pu vendre son ancien gardien aux Red Devils cet été-là comme l'a confié Mandanda à l'After Foot sur RMC mardi soir : « Crystal Palace ça arrive tard, j'ai une saison qui est tronquée aussi parce que je me fais opérer du ménisque et je ne joue plus. On change de coach. Ça arrive sans raison, je ne joue plus et puis en octobre/novembre, quand je me fais opérer, j'ai Andoni Zubizarreta qui vient me voir et je sais déjà que je vais rentrer à Marseille. Et l'année d'avant, je ne bouge pas. Au Real Madrid, il y avait Casillas, au Barça il y avait Valdés, Liverpool il y avait Pepe Reina, Milan AC il y avait Dida, Julio César à l’Inter, au Bayern il y a Neuer. Tous les clubs étaient pris. Le seul club où il y a eu une ouverture à un moment donné, c'était Manchester United où j'étais plus ou moins dans le truc », indique Mandanda.