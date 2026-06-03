Kylian Mbappé : Emmanuel Macron lui a mis «une gentille pression» pour qu'il prolonge au PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si Kylian Mbappé a quitté le PSG pour le Real Madrid en 2024, il aurait pu le faire 2 ans plus tôt. Finalement, en 2022, à la surprise générale, l'international français avait accepté de prolonger avec le club de la capitale. Il faut dire que Mbappé avait fait l'objet d'un énorme pressing de la part du Qatar pour le faire rester à Paris, mais aussi d'Emmanuel Macron, le président de la République.

Joueur du PSG pendant 7 saisons, Kylian Mbappé aurait toutefois pu quitter le club de la capitale bien avant 2024. En effet, dès 2022, alors qu'il arrivait au terme de son contrat, on l'annonçait alors déjà au Real Madrid. L'affaire semblait quasiment bouclée. Mais voilà qu'au terme d'un incroyable retournement de situation, Mbappé a finalement accepté de prolonger au PSG. Un virage à 180° dans lequel Emmanuel Macron n'est pas étranger.

« Une sorte de trésor national qu'il ne voulait pas perdre » En 2022, le président de la République s'est en effet immiscé dans le dossier de la prolongation de Kylian Mbappé pour le convaincre de rester au PSG. Alors que l'international français avait confirmé des discussions avec Emmanuel Macron, Cyril Mourin, conseiller sport du président de 2017 à 2024, a confié pour France TV : « Ce que je sais, c'est que le président lui a mis, ce que l'on va appeler, une gentille pression. Il y a vraiment chez Kylian, je le pense, le sentiment qu'il a un rôle à jouer en tant que Français, et il a toujours eu envie d'endosser ce costume, et donc si on joue sur cette corde-là, on sait qu'on peut l'influencer ». Correspondante du Times à Paris, Vivienne Walt a elle dit d'Emmanuel Macron : « Il voyait vraiment Kylian comme une sorte de trésor national qu'il ne voulait pas perdre ».