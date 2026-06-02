Après leur clash, Noël Le Graët balance sur sa relation avec Kylian Mbappé

Alexis Brunet

Il y a quelques années, Kylian Mbappé et Noël Le Graët n’étaient pas forcément les meilleurs amis du monde. L’attaquant de l’équipe de France avait recadré l’ancien président de la FFF qui avait, selon lui, manqué de respect à la légende des Bleus. Malgré ce petit accrochage, l’homme de 84 ans reste admiratif du joueur du Real Madrid.

Si aujourd’hui le président de la FFF n’est autre que Philippe Diallo, par le passé ce poste avait été longuement occupé par Noël Le Graët, qui l’a quitté en janvier 2023. L’ancien dirigeant, qui est âgé aujourd’hui de 84 ans, avait quitté son poste après de nombreuses polémiques, notamment des affaires de harcèlement moral et sexuel.

Mbappé s’exprime sur Kylian Mbappé En 2023, Noël Le Graët avait également eu des propos qui avaient choqué sur Zinédine Zidane, affirmant qu’il ne l’aurait même pas pris au téléphone pour évoquer une arrivée en équipe de France. À l’époque, Kylian Mbappé avait réagi sur X et il s’était permis de recadrer l’ancien président de la FFF. « Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… » Les relations étaient donc quelque peu tendues entre les deux hommes, mais aujourd’hui tout semble aller mieux si l’on en croit les propos tenus par Noël Le Graët lors d’un entretien accordé à Ouest-France. « Je l’apprécie beaucoup (Kylian Mbappé). Nous avons parfois eu quelques désaccords, mais cela arrive. Il reste un immense joueur. On le critique beaucoup alors qu’il continue de marquer énormément. C’est l’un des meilleurs joueurs du monde. »