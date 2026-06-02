Mercato - PSG : Un contrat de cinq ans offert à un «intouchable» de l’équipe de Luis Enrique ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre le PSG et Willian Pacho, il semble que l’histoire ne fait que commencer. Après deux saisons couronnées de succès au sein de l’équipe parisienne avec un back-to-back en Ligue des champions, l’international équatorien aurait déjà donné son accord pour rallonger la durée de son contrat actuelle le liant à Paris jusqu’en 2029. Fabrizio Romano assure qu’il est devenu « intouchable » au PSG.

Le Paris Saint-Germain a trouvé son roc en défense à l’été 2024 en parallèle des Jeux Olympiques. Le tout, pour 40M€ sans bonus comme le10sport.com vous le dévoilait en exclusivité dans la foulée de son arrivée alors que certains médias évoquent une indemnité de 45M€ pour l’international équatorien de 24 ans recruté à l’Eintracht Francfort. Élément phare de la charnière centrale parisienne aux côtés de Marquinhos, Pacho aurait déjà, au cours de sa deuxième saison seulement, accepté de rallonger son aventure courant jusqu’en 2029 au PSG.

C’est décidé, Pacho a dit oui pour prolonger De manière officieuse, il a été révélé pendant la première partie de saison que Willian Pacho et les dirigeants du PSG se sont mis d’accord pour rajouter une année de plus sur son contrat, le liant ainsi au club double champion d’Europe jusqu’en 2030. Et maintenant ? Une tendance confirmée par le journaliste Fabrizio Romano ce mardi. Selon ses informations, l’Équatorien aurait donné son aval il y a plusieurs semaines pour poursuivre son aventure à Paris.