Mercato - PSG : Un contrat de cinq ans offert à un «intouchable» de l’équipe de Luis Enrique ?

Entre le PSG et Willian Pacho, il semble que l’histoire ne fait que commencer. Après deux saisons couronnées de succès au sein de l’équipe parisienne avec un back-to-back en Ligue des champions, l’international équatorien aurait déjà donné son accord pour rallonger la durée de son contrat actuelle le liant à Paris jusqu’en 2029. Fabrizio Romano assure qu’il est devenu « intouchable » au PSG.
Le Paris Saint-Germain a trouvé son roc en défense à l’été 2024 en parallèle des Jeux Olympiques. Le tout, pour 40M€ sans bonus comme le10sport.com vous le dévoilait en exclusivité dans la foulée de son arrivée alors que certains médias évoquent une indemnité de 45M€ pour l’international équatorien de 24 ans recruté à l’Eintracht Francfort. Élément phare de la charnière centrale parisienne aux côtés de Marquinhos, Pacho aurait déjà, au cours de sa deuxième saison seulement, accepté de rallonger son aventure courant jusqu’en 2029 au PSG.
C’est décidé, Pacho a dit oui pour prolonger
De manière officieuse, il a été révélé pendant la première partie de saison que Willian Pacho et les dirigeants du PSG se sont mis d’accord pour rajouter une année de plus sur son contrat, le liant ainsi au club double champion d’Europe jusqu’en 2030. Et maintenant ? Une tendance confirmée par le journaliste Fabrizio Romano ce mardi. Selon ses informations, l’Équatorien aurait donné son aval il y a plusieurs semaines pour poursuivre son aventure à Paris.
Willian Pacho « intouchable » au PSG
Pour ce qui est de l’officialisation du contrat en question, aucune information concrète n’a fuité sur le timing de l’annonce, mais tout serait déjà clair et convenu entre les parties. Pour la simple et bonne raison qu’à ce stade, Willian Pacho est considéré comme un joueur « intouchable » pour le présent et l’avenir du Paris Saint-Germain. Le défenseur équatorien est parti pour rester un bon moment dans la capitale...