L'OM réclame 50M€ : Mason Greenwood a donné son accord pour rejoindre un club inattendu

Alexis Brunet

Après deux saisons abouties à l’OM, Mason Greenwood se rapproche inéluctablement d’un départ cet été car Marseille a besoin de récupérer de l’argent. Alors que son nom a été cité du côté de l’Italie, l’attaquant anglais pourrait finalement rejoindre Fenerbahçe. En tout cas il aurait donné son accord pour rejoindre la formation turque qui va devoir débourser 50M€ pour l’ancien joueur de Manchester United.

Comme c’est souvent le cas, l’effectif de l’OM devrait grandement changer cet été. Alors qu’il voulait mettre fin à l’instabilité qui régnait ces dernières années, le club phocéen va malheureusement encore une fois être très actif car il est dans l’obligation de vendre. Forcément, si certains joueurs s’en vont, d’autres devront arriver pour permettre à Marseille de rester compétitif, notamment en Ligue Europa.

Greenwood direction Fenerbahçe ? L’OM a donc besoin de récolter beaucoup d’argent assez rapidement et donc certains joueurs à forte valeur ne seront pas conservés en cas d’offre alléchante. C’est le cas de Mason Greenwood qui pourrait rapporter gros à Marseille. Selon les informations du journaliste turc Yağız Sabuncuoğlu, l’attaquant anglais aurait d’ailleurs rencontré un dirigeant de Fenerbahçe dernièrement et il aurait donné son accord pour rejoindre cette destination. Toutefois, pour que l’opération se réalise, le Fener va devoir débourser la somme de 50M€, soit le montant attendu par le club phocéen pour se séparer de son joueur.