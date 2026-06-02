Exclusion de la Ligue Europa : La grosse sanction qui menace l'OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

N'ayant pas réussi à se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, l'OM a terminé à la 5ème place du championnat. Avec ce classement en Ligue 1, le club phocéen a donc validé son ticket pour la Ligue Europa. Un maigre lot de consolation pour les Marseillais. Mais voilà que l'OM pourrait ne même pas disputer cette compétition à cause d'une sanction de l'UEFA qui pourrait tomber dans les heures à venir. Explications.

Pour l'OM, se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions était une priorité. Mais voilà que les joueurs d'Habib Beye n'ont pas réussi, échouant à la 5ème place de Ligue 1, synonyme de Ligue Europa. Forcément, ça a un impact sur les finances du club phocéen, déjà dans le rouge dernièrement. Et la situation économique de l'OM est si critique que les conséquences pourraient être terribles...

L'OM sanctionné par l'UEFA ? Cela fait maintenant quelques années que l'OM est dans le viseur de l'UEFA. En 2022, le club phocéen avait écopé d'une amende de 2M€, dont 1,7M€ avec sursis. Mais voilà qu'à l'époque, les Marseillais s'étaient engagés à revenir à l'équilibre, à savoir que leur déficit n'excède pas les 60M€ sur trois saisons. Mais voilà que selon les informations de L'Equipe, cet engagement n'aurait pas été respecté. Ce mardi, l'UEFA examinera alors le cas de l'OM et pourrait prononcer de lourdes sanctions.