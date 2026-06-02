Cyclisme - Tour de France : Pogacar va-t-il répondre à Seixas ?

Alexandre Higounet

Alors qu'il est en pleine préparation pour le Tour de France, ayant reconnu ces deniers jours les étapes pyrénéennes après un stage de deux semaines en Sierrea Nevada, Paul Seixas n'a pas manqué d'envoyer - volontairement ou non - un petit message à Tadej Pogacar. Le double champion du monde slovène va-t-il lui répondre à moins d'un mois du Tour de France ?

Alors qu'il poursuit sa préparation pour le Tour de France, avec une reconnaissance des étapes pyrénéennes, Paul Seixas n'a pas manqué, volontairement ou non, d'envoyer une petite carte postale à l'intention de Tadej Pogacar, comme ce dernier a l'habitude de le faire auprès de ses rivaux pour mieux les matraquer psychologiquement et les positionner d'emblée dans une posture de vaincu. Le Slovène a par exemple pris l'habitude d'utiliser les réseaux sociaux à cet effet, comme lorsqu'il bat à l'entraînement des temps records - répertoriés par l'application Strava - sur des secteurs d'une grande course à quelques semaines (ou jours) du départ.

Seixas et les KOMS du Tourmalet... Hasard ou pas, Paul Seixas a explosé la semaine dernière lors de sa reconnaissance deux KOMS Strava sur deux longs secteurs du Tourmalet, KOM détenus par Lenny Martinez depuis le Tour de France 2025 alors qu'il donnait son maximum pour passer en tête au sommet en vue du classement de la montagne. Que ce soit volontaire ou pas, le fait que Seixas batte largement ces deux KOMS raisonne comme un message à Tadej Pogacar en vue du Tour de France : Seixas est prêt et il n'a pas peur de combattre.