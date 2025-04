OM : La trahison révélée au grand jour...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ayant conclu sa formation et effectué sa première saison chez les professionnels en 2000 au Vélodrome, Steeve Elana n'a jamais pu défendre les couleurs de l'OM faute de temps de jeu. Et 12 ans plus tard, c'est contre l'Olympique de Marseille qu'il a selon lui réalisé le meilleur arrêt de sa carrière... contre ses amis Rod Fanni et Benoît Cheyrou.

Pendant son premier passage à l'OM entre 2010 et 2015, Rod Fanni aurait pu inscrire ce qu'il a qualifié de but de sa vie à l'hiver 2012. Néanmoins, Steeve Elana qui n'est autre qu'un ami de l'ex-défenseur de l'Olympique de Marseille, l'en a empêché. Le portier qui gardait les cages du Stade Brestois s'est attardé sur ledit évènement.

«Tu m'as enlevé le but de ma vie»

Pour L'Equipe, Steeve Elana n'a pas manqué de souligner avoir effectué un double arrêt qu'il considère comme étant ses plus belles parades de sa carrière de gardien. « Si vous ne deviez retenir qu'un arrêt ? Celui que l'on me ressort tout le temps, c'est un double arrêt, en plus contre deux potes : Rod Fanni et Benoît Cheyrou, lors d'une victoire (1-0) avec Brest comme l'OM (ndlr en février 2012). Rod m'a dit : « Tu m'as enlevé le but de ma vie »».

«Un sombrero et une volée des 18 mètres»

Au cours de son entrevue avec le quotidien sportif, Steeve Elana a décrit ce numéro de soliste de Rod Fanni qu'il est parvenu à rendre caduque, de même pour la tentative de Benoît Cheyrou. « Il enchaîne un sombrero et une volée des 18 mètres, je dévie le ballon sur mon poteau et d'une extension maximale. Ben le reprend et je repars à l'opposé pour le mettre en corner ». Un souvenir exceptionnel pour Steeve Elana, même 13 ans plus tard. Aujourd'hui, le gardien martiniquais n'a pas encore raccroché les crampons. A 44 ans, il évolue à Salon-de-Provence en R2.