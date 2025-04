Crise à l’OM, un grand rival sort du silence

Axel Cornic

Avec sa défaite face à l’AS Monaco ce samedi (3-0), l’Olympique de Marseille s’offre une fin de saison sous très haute tension. La qualification en Ligue des Champions est en grand danger et une sorte de finale face à un rival direct se dessine déjà, avec le déplacement à Lille du 4 mai prochain.

Encore une fois, l’OM n’a pas été au rendez-vous. La large défaite sur la pelouse de l’AS Monaco de ce samedi, lance un sprint final bouillant pour les Marseillais, qui ont perdu la deuxième place et pourraient bien voire la troisième s’envoler. Surtout parce que derrière ça pousse très fort, à l’image d’un LOSC qui se présente déjà comme le plus gros obstacle entre les hommes de Roberto De Zerbi et la qualification en Ligue des Champions.

« Ça va se jouer à la dernière minute de la dernière journée »

A deux petits points de l’OM après la victoire sur le TFC (2-1), les Lillois pourraient bien annihiler tout espoir européen le 4 mai prochain, avec un match crucial qui se profile à Pierre Mauroy. Et Bruno Genesio est persuadé que tout va se jouer sur la fin ! « Ça va être très serré jusqu'au bout, se jouer, je pense, jusqu'à la dernière journée. Peut-être jusqu'à la dernière minute de la dernière journée » a expliqué le coach du LOSC, en conférence de presse.

Une finale pour l’OM ?

« Ce seront les équipes qui vont être les plus sereines, qui auront le plus de sang-froid, le plus de fraîcheur mentale qui vont aller au bout » a assuré Genesio, dont le calendrier de fin de saison semble tout de même plus léger que celui de l’OM. Attention toutefois au prochain match, avec la réception de l’AJA ! Les Auxerrois ont en effet tenu tête aux Lillois en janvier dernier (0-0) et ont quelque part lancé la crise marseillaise, avec une éclatante victoire à la fin du mois de février (3-0).