XV de France : Galthié, le coup de fil surprise !

Cet été, Fabien Galthié va devoir faire des choix pour la tournée en Nouvelle-Zélande. Le XV de France devrait en théorie faire sans les finalistes du Top 14. Plusieurs internationaux sont donc concernés. Demba Bamba, fraîchement revenu de blessure, a alors posé sa candidature. Le joueur du Racing 92 a d’ailleurs révélé un coup de fil de Fabien Galthié pendant sa convalescence.

Fabien Galthié va devoir faire des choix pour cet été. Pour la tournée en Nouvelle-Zélande, le XV de France devrait en théorie être privé des finalistes du Top 14. Les Bleus vont donc probablement devoir faire sans des éléments importants comme Romain Ntamack, Thomas Ramos, et bien évidemment Antoine Dupont, gravement blessé au genou en mars dernier. De ce fait, Demba Bamba s’est permis de poser sa candidature.

«J’ai pu faire 28 sélections c’est que je peux en faire encore plus»

« Le XV de France ? C’est toujours un objectif. Je suis un compétiteur et si j’ai pu faire 28 sélections c’est que je peux en faire encore plus. On va revenir, regagner et prendre la confiance avec le Racing. Ce sont les résultats collectifs d'une équipe qui donnent accès à l'équipe de France. Aujourd'hui, Toulouse en tête du championnat avec Bordeaux sont ceux qui ont le plus d'internationaux en équipe de France » a lancé le pilier du Racing 92 dans des propos rapportés par ActuRugby.

Le joueur de 27 ans a ensuite révélé que le staff du XV de France, Fabien Galthié compris, l’avait contacté pendant sa convalescence après sa blessure lors de la tournée en Argentine en juillet 2024.

Le XV de France a contacté Bamba pendant sa convalescence

« Les tournées, je connais bien. J’ai fait toutes les tournées d’été sous l’ère Galthié. C’est un objectif. Avant tout, c’est bien finir la saison. Après, si je n’y vais pas, c’est qu’on sera peut-être en finale de Top 14. Qui sait ? J’ai eu un peu tous les membres du staff qui m’ont envoyé un message ou contacté directement pour me donner de la force pendant cette période » a-t-il indiqué. À voir maintenant si Fabien Galthié fera de nouveau appel à lui avec le XV de France pour le voyage en Nouvelle-Zélande cet été.