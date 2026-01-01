Un attaquant snobe l’OM, il peut le payer cher !

Axel Cornic

Cet été, l’Olympique de Marseille a une nouvelle fois révolutionné son effectif, en signant près d’une douzaine de nouveaux joueurs. Mais tout n’a pas été parfait, puisque pour accompagner Mason Greenwood en attaque et avant de miser sur Igor Paixão, les dirigeants phocéens semblaient avoir une autre cible en tête.

Avec la signature de Roberto De Zerbi et le retour en Ligue des Champions, Marseille est redevenue une destination séduisante pour les footballeurs de toute l’Europe. Ils sont nombreux à avoir cédé aux appels de l’OM et cet été, nous avons notamment pu assister au plus gros transfert de l’histoire marseillaise.

L’OM voulait Noa Lang Il s’agit évidemment d’Igor Paixão, dont le transfert en provenance de Feyenoord a couté pas moins de 35M€ à l’OM. Mais le Brésilien ne semblait pas vraiment être la priorité au poste d’ailier gauche. Au début du mercato estival 2026, Medhi Benatia et Pablo Longoria lorgnaient un autre talent d’Eredivisie avec Noa Lang, qui évoluait jusqu’à la saison dernière au PSV Eindhoven.