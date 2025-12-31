OM : Le transfert fou tenté à l’étranger !

Axel Cornic

L’Olympique de Marseille pourrait être l’un des grands acteurs du mercato hivernal, qui ouvrira ses portes dans seulement quelques heures. Mais Medhi Benatia et Pablo Longoria ne semblent pas seulement viser des joueurs confirmés, puisque la presse italienne nous livre une nouvelle piste assez étonnante.

Il y a déjà eu beaucoup de changement à Marseille et il devrait vraisemblablement y en avoir encore. Les rumeurs fusent autour de l’OM à quelques heures de l’ouverture du mercato hivernal, qui pourrait bien être très chaud. Et plusieurs pistes sont évoquées à l’étranger...

L’OM veut se renforcer Medhi Benatia et Pablo Longoria semblent surtout chercher une doublure à Mason Greenwood, star de l’équipe qui enchaine les rencontres et qui doit souffler. Ainsi, la presse portugaise a récemment annoncé que l’heureux élu pourrait être André Luiz, ailier droit brésilien qui évolue à Rio Ave et qui pourrait partir pour 15M€.