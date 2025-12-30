Transfert annoncé à l’étranger : On connait le nouveau crack de l’OM !

Axel Cornic

Depuis la signature de Roberto De Zerbi, l’effectif de l’Olympique de Marseille a énormément changé, avec encore douze nouvelles recrues qui ont débarqué lors du dernier mercato. Ce n’est pas fini, puisque Medhi Benatia et Pablo Longoria auraient déjà un nouvel objectif, avec l’un des talents les plus prometteurs du football belge.

Le mercato hivernal va ouvrir ses portes dans seulement quelques jours et des nombreuses rumeurs fusent au sujet des plans de l’OM. Le duo formé par Medhi Benatia et Pablo Longoria semble vouloir offrir des renforts à Roberto De Zerbi, dans l’espoir de créer la surprise sur la deuxième partie de saison.

L’OM en pince pour Nathan De Cat Depuis quelques jours, l’OM a été lié à des pistes aux quatre coins de l’Europe, sans parler des joueurs qui pourraient partir ailleurs. Mais un nouveau dossier pourrait prendre de l’ampleur, puisque Il Corriere dello Sport nous apprend que les Marseillais seraient sur les traces d’un des plus grands talents de Jupiler Pro League, en la personne de Nathan De Cat.