OM - Benatia : Transfert confirmé à Paris !

Natif de Marseille, Illan Kebbal n'a toutefois jamais porté le maillot de l'OM. Aujourd'hui, l'international algérien fait d'ailleurs le bonheur du Paris FC, démontrant régulièrement toute l'étendue de son talent. Forcément, de telles performances ne passent pas inaperçues. Et voilà que du côté de l'OM, Medhi Benatia pourrait envisager de rapatrier le Marseillais.
Pablo Longoria l'a annoncé précédemment : l'OM devrait chercher à recruter une doublure à Mason Greenwood en janvier. En effet, Roberto De Zerbi n'a pas forcément d'option comme ailier droit pour faire souffler l'Anglais. Et si la solution se trouvait... au Paris FC ? Brillant depuis le début de la saison avec le promu, Illan Kebbal aurait visiblement tapé dans l'oeil des Olympiens, lui le natif de Marseille.
« Oui il est suivi mais... »
Illan Kebbal à l'OM ? La boucle va-t-elle enfin être bouclée pour le Marseillais aujourd'hui au PFC ? Sur X, Hakim Zhouri, journaliste pour Lions de l'Atlas, a fait savoir à propos de l'Algérien : « Kebbal est suivi par Benatia ? Oui il est suivi mais l’OM suit beaucoup de joueurs que ce soit pour cet hiver ou l’été prochain ».
« Marseille, c'est ma vie »
Bien évidemment que jouer à l'OM ferait plaisir à Illan Kebbal. Dernièrement, pour Carré, le joueur du Paris FC faisait d'ailleurs savoir : « Marseille, c'est ma vie. Bien sûr que j'ai grandi en le (Maxime Lopez) regardant jouer. Marseille c'est le meilleur club du monde pour moi, c'est ma ville. (...) Marseille, j'en rêvais étant petit. Ce n'est pas un truc qui me manquerait, mais c'est l'OM ».