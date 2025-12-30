OM - Benatia : Transfert confirmé à Paris !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Natif de Marseille, Illan Kebbal n'a toutefois jamais porté le maillot de l'OM. Aujourd'hui, l'international algérien fait d'ailleurs le bonheur du Paris FC, démontrant régulièrement toute l'étendue de son talent. Forcément, de telles performances ne passent pas inaperçues. Et voilà que du côté de l'OM, Medhi Benatia pourrait envisager de rapatrier le Marseillais.

Pablo Longoria l'a annoncé précédemment : l'OM devrait chercher à recruter une doublure à Mason Greenwood en janvier. En effet, Roberto De Zerbi n'a pas forcément d'option comme ailier droit pour faire souffler l'Anglais. Et si la solution se trouvait... au Paris FC ? Brillant depuis le début de la saison avec le promu, Illan Kebbal aurait visiblement tapé dans l'oeil des Olympiens, lui le natif de Marseille.

« Oui il est suivi mais... » Illan Kebbal à l'OM ? La boucle va-t-elle enfin être bouclée pour le Marseillais aujourd'hui au PFC ? Sur X, Hakim Zhouri, journaliste pour Lions de l'Atlas, a fait savoir à propos de l'Algérien : « Kebbal est suivi par Benatia ? Oui il est suivi mais l’OM suit beaucoup de joueurs que ce soit pour cet hiver ou l’été prochain ».