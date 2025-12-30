Transfert d’un attaquant : Coup de tonnerre à l’OM ?

Considéré comme un grand espoir du club avec lequel il a inscrit 4 buts en Ligue 1 cette saison, Robinio Vaz pourrait tout de même quitter l’OM au cours du mois de janvier. Marseille serait ouvert à un départ de l’attaquant âgé de 18 ans en cas d’offre intéressante, alors que plusieurs clubs seraient intéressés par son profil.
Avant de voir arriver d’éventuels renforts, l’OM doit d’abord vendre pour alléger sa masse salariale, comme l’a indiqué Pablo Longoria. On peut penser à des joueurs en manque de temps de jeu et qui n’entrent pas forcément dans les plans de Roberto De Zerbi, comme Neal Maupay, Ulisses Garcia et Pol Lirola, mais également à certains éléments arrivés seulement l’été dernier et qui n’ont pas donné satisfaction.
L’OM prêt à se séparer de Vaz ?
Une situation dans laquelle se retrouve Angel Gomes, recruté libre en provenance du LOSC. Comme indiqué par Foot Mercato, la porte est ouverte à un départ du milieu de terrain âgé de 25 ans. Selon FM, Darryl Bakola pourrait lui aussi s’en aller. Une offre de prolongation lui a été faite, mais l’OM attend une réponse rapide de sa part, autrement le joueur âgé de 18 ans pourrait être transféré dès cet hiver.
Des clubs anglais et allemands intéressés
Ce lundi, Foot Mercato nous apprend qu’en plus d’Angel Gomes et Darryl Bakola, un départ de Robinio Vaz ne serait pas à exclure non plus. Si l’attaquant âgé de 18 ans a montré des choses intéressantes depuis le début de la saison, l’OM ne serait pas fermé à son départ si une offre intéressante arrive. En ce sens, plusieurs clubs anglais et allemands seraient à l’affût. Un joueur qui devait pourtant prolonger son contrat avant la fin de l’année 2025, d’après les informations de RMC Sport. Alors que l’on sera bientôt en 2026, cela n’est toujours pas le cas, ce qui explique peut-être pourquoi un départ de Robinio Vaz serait aujourd’hui à prendre en considération.