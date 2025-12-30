Transfert d’un attaquant : Coup de tonnerre à l’OM ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Considéré comme un grand espoir du club avec lequel il a inscrit 4 buts en Ligue 1 cette saison, Robinio Vaz pourrait tout de même quitter l’OM au cours du mois de janvier. Marseille serait ouvert à un départ de l’attaquant âgé de 18 ans en cas d’offre intéressante, alors que plusieurs clubs seraient intéressés par son profil.

Avant de voir arriver d’éventuels renforts, l’OM doit d’abord vendre pour alléger sa masse salariale, comme l’a indiqué Pablo Longoria. On peut penser à des joueurs en manque de temps de jeu et qui n’entrent pas forcément dans les plans de Roberto De Zerbi, comme Neal Maupay, Ulisses Garcia et Pol Lirola, mais également à certains éléments arrivés seulement l’été dernier et qui n’ont pas donné satisfaction.

L’OM prêt à se séparer de Vaz ? Une situation dans laquelle se retrouve Angel Gomes, recruté libre en provenance du LOSC. Comme indiqué par Foot Mercato, la porte est ouverte à un départ du milieu de terrain âgé de 25 ans. Selon FM, Darryl Bakola pourrait lui aussi s’en aller. Une offre de prolongation lui a été faite, mais l’OM attend une réponse rapide de sa part, autrement le joueur âgé de 18 ans pourrait être transféré dès cet hiver.