Son pote prêt à signer, João Neves trahi par le PSG ?

Axel Cornic

Pourtant arrivé très jeune au Paris Saint-Germain, João Neves s’est rapidement installé comme l’un des cadres de Luis Enrique. Son avenir dans le projet parisien semble être tout écrit et il pourrait même voir l’un de ses plus proches amis le rejoindre bientôt.

Quoi de mieux qu’un effectif soudé ? La saison dernière, le PSG a montré pouvoir tout gagner grâce à un collectif solide, composé de joueurs qui se sacrifient l’un pour l’autre. Et ces liens pourraient se renforcer pour João Neves, avec la prochaine recrue annoncée à l’étranger.

João Neves peut retrouver Tomás Araújo La presse portugaise a en effet révélé que le PSG serait sur les traces de Tomás Araújo, défenseur central de Benfica considéré comme l'une des révélations de cette première partie de saison en Liga Portugal. Avec João Neves ils se connaissent depuis très longtemps et l’année dernière, ils ont fêté le Nouvel An ensemble, à Paris.