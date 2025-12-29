Des cracks arrivent au PSG : L'énorme annonce de Luis Campos !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis qu'il est arrivé au PSG, Luis Campos a déniché plusieurs cracks qui ont explosé au sein du club parisien. Notamment en provenance du Portugal. Vitinha et Joao Neves sont devenus des références à leur poste. Par conséquent, le directeur sportif du PSG ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et révèle qu'il a déjà dans sa liste ses futurs cracks.

Désigné une nouvelle fois meilleur directeur sportif de l'année lors de la cérémonie de Global Soccer Awards, Luis Campos confirme qu'il souhaite poursuivre le recrutement de jeunes joueurs prometteurs. Notamment du côté du Portugal où il a déjà déniché Vitinha, Joao Neves et Gonçalo Ramos pour le PSG. Et alors que les jeunes portugais ont récemment remporté la Coupe du monde U17, Luis Campos n'est pas passé à côté de leur performance.

Luis Campos annonce déjà ses prochains cracks « Le PSG n’a pas pour objectif de changer grand-chose, l’idée fonctionne, c’est une équipe jeune. Nous avons un entraîneur exceptionnel qui développe ce talent et fait travailler l’équipe. Un président extraordinaire », confie-t-il dans des propos rapportés par A Bola, avant de confirmer qu'il avait déjà plusieurs cracks de la Coupe du Monde des moins de 17 ans dans sa liste.