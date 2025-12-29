Transfert avec Kylian Mbappé : Le coup de génie à 9M€ !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé pourrait obtenir un nouveau renfort au Real Madrid la saison prochaine. Le club madrilène songerait en effet à faire revenir Nico Paz. Le milieu offensif de 21 ans s’est fait un nom à Côme sous les ordres de Cesc Fabregas. Et il se trouve que les Merengue bénéficieraient d’une option de rachat à un prix particulièrement intéressant.

Le Real Madrid pense à récupérer Nico Paz Comme le rapporte SPORT, le Real Madrid songerait même à lever son option de rachat de 9M€ pour récupérer Nico Paz. L’Argentin présente l’avantage d’être polyvalent et semble prêt à apporter sa contribution à l’équipe même si son profil n’est pas spécialement indispensable à Xabi Alonso. Le technicien espagnol peut déjà compter sur Arda Güler et Franco Mastantuono.