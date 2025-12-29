Kylian Mbappé - OL : Le transfert choc !

Pierrick Levallet

L’OL tient déjà son premier renfort de l’hiver. Le club rhodanien va débuter la seconde partie de saison avec Endrick dans ses rangs. Barré par la concurrence de Kylian Mbappé, le Brésilien a quitté le Real Madrid pour se relancer en vue de la Coupe du monde 2026. Certains n’ont d’ailleurs pas vraiment compris sa situation avant son départ pour rejoindre les Gones.

L’OL a déjà mis la main sur son nouvel attaquant pour la seconde partie de saison. Le club rhodanien a officialisé la semaine dernière l’arrivée d’Endrick en prêt en provenance du Real Madrid. L’international auriverde débarque chez les Gones avec l’intention de se relancer en vue de la Coupe du monde 2026.

Endrick au Real Madrid, c'est le choc en Espagne Comme le rapporte MARCA, Endrick franchit ainsi une étape importante de sa carrière. En Ligue 1, il pourra prouver qu’il a l’étoffe d’un joueur capable de s’imposer au Real Madrid. Certains n’ont d’ailleurs pas compris pourquoi le buteur de 19 ans n’avait pas eu droit à plus de temps de jeu dans une équipe qui dépend particulièrement de Kylian Mbappé.