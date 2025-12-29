Kylian Mbappé : Une star du PSG va le rejoindre ?

Alors qu’il a signé un nouveau bail avec le PSG en début d’année, Vitinha reste dans le viseur du Real Madrid, prêt à casser sa tirelire en cas de départ de Vinicius Jr. Selon vous, l’international portugais peut-il rejoindre Kylian Mbappé dans la capitale espagnole ? C’est notre sondage du jour !
Joueur primordial dans le système de Luis Enrique, Vitinha suscite les convoitises du Real Madrid. Cela fait déjà un certain temps que le milieu du PSG est évoqué du côté de la Casa Blanca, un intérêt toujours d’actualité selon les récentes informations de la Cadena SER, expliquant que l’argent récolté par un possible départ de Vinicius Jr pourrait servir à financer l’arrivée du Portugais.
Le Real Madrid accueillerait volontiers Vitinha
« Si vous demandez aux supporters du Real Madrid s'ils souhaiteraient le départ du Brésilien pour qu'un joueur comme Vitinha arrive, je vous répondrais qu'un pourcentage important signerait pour cela », estimait ces derniers jours le journaliste Julio Pulido, au micro d'El Larguero. Le recrutement de Vitinha semble en effet primordial pour le Real Madrid, qui a perdu coup sur coup Toni Kroos et Luka Modric. « Ce qui me semble important, c'est que le Real Madrid ait enfin compris qu'il avait besoin d'un joueur de ce profil. Jusqu'à présent, le discours interne était que Xabi Alonso devait faire jouer cette équipe avec Guller et Bellingham à ce poste, mais il s'est avéré que cela ne suffisait pas. Le Real Madrid a besoin d'un joueur qui fasse jouer l'équipe, qui casse les lignes, qui joue des ballons longs, qui soit le Kroos qu'il a perdu », ajoutait Julio Pulido.
« J'adore être là où je suis »
Mais il semble difficile d’imaginer le PSG lâcher son international portugais, engagé jusqu’en juin 2029. D’ailleurs, le principal intéressé a les idées claires pour son avenir. « Je suis très heureux où je suis, j'adore être là où je suis et j'adore m'entraîner avec l'effectif du PSG et avec Luis Enrique ! (…) Je suis très bien là où je suis ! », a-t-il fait savoir cette semaine dans un entretien à A Bola.
