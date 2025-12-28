OM - Greenwood : Transfert imminent à l'étranger !

Cet hiver, l’OM envisage la possibilité de recruter une doublure à Mason Greenwood, comme l’a expliqué Pablo Longoria. En ce sens, Marseille était notamment annoncé sur la piste d’André Luiz, ailier de Rio Ave. Toutefois, un accord serait sur le point d’être trouvé avec le Benfica Lisbonne pour le transfert du Brésilien âgé de 23 ans.
Au moment de faire le bilan de la première partie de saison écoulée, Pablo Longoria a également évoqué le mercato hivernal à venir. Le président de l’OM a insisté sur la nécessité pour le club de vendre avant d’acheter, mais a tout de même laissé entendre qu’une doublure à Mason Greenwood pourrait être recrutée.
L’OM sur la piste d’André Luiz
« Si j'analyse un peu l'effectif, on voit que les postes où nous avons une rotation mineure, c'est peut-être trouver un joueur avec des caractéristiques similaires à celles de Greenwood qui affiche un nombre de minutes très haut », a déclaré Pablo Longoria. Selon Goal, une des pistes de l’OM pour suppléer Mason Greenwood mènerait à André Luiz.
André Luiz très proche du Benfica Lisbonne
Âgé de 23 ans, l’ailier brésilien est sous contrat jusqu’en juin 2029 avec Rio Ave. Auteur de 5 buts et 6 passes décisives cette saison, il pourrait en revanche rester au Portugal plutôt que de rejoindre l’OM. En effet, d’après les informations du journaliste Pedro Almeida, un accord serait sur le point d’être trouvé avec le Benfica Lisbonne dans l’optique d’un transfert d’André Luiz.