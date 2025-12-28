OM - Greenwood : Transfert imminent à l'étranger !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Cet hiver, l’OM envisage la possibilité de recruter une doublure à Mason Greenwood, comme l’a expliqué Pablo Longoria. En ce sens, Marseille était notamment annoncé sur la piste d’André Luiz, ailier de Rio Ave. Toutefois, un accord serait sur le point d’être trouvé avec le Benfica Lisbonne pour le transfert du Brésilien âgé de 23 ans.

Au moment de faire le bilan de la première partie de saison écoulée, Pablo Longoria a également évoqué le mercato hivernal à venir. Le président de l’OM a insisté sur la nécessité pour le club de vendre avant d’acheter, mais a tout de même laissé entendre qu’une doublure à Mason Greenwood pourrait être recrutée.

L’OM sur la piste d’André Luiz « Si j'analyse un peu l'effectif, on voit que les postes où nous avons une rotation mineure, c'est peut-être trouver un joueur avec des caractéristiques similaires à celles de Greenwood qui affiche un nombre de minutes très haut », a déclaré Pablo Longoria. Selon Goal, une des pistes de l’OM pour suppléer Mason Greenwood mènerait à André Luiz.