Un joueur du PSG a un problème avec son «hygiène de vie» : Luis Enrique l’apprend et prend une grande décision

Axel Cornic

Depuis son arrivée en 2023, Luis Enrique a installé ses idées au Paris Saint-Germain et le moins que l’on puisse dire, c’est que cela a fait plusieurs victimes. Il y a eu Neymar ou encore Marco Verratti, jugés pas assez sérieux par le nouveau coach parisien, qui aurait désormais un autre joueur dans le collimateur.

Personne n’est à l’abri. Alors que le PSG a souvent mis ses stars sur un piédestal depuis le début du projet QSI, la donne a complètement changé avec Luis Enrique. Terminés les traitements de faveurs et même les cadres les plus importants de l’équipe doivent se plier à ses règles.

«Je ne sais pas s'il sera là» : Un grand départ annoncé à l'OM avant le choc contre le PSG ? https://t.co/X4qAAIw36I — le10sport (@le10sport) February 3, 2026

« Chevalier pour perdre sa place, il a fait des bêtises » Ça n’a pas fait que des heureux ces dernières années et l’histoire pourrait bien se répéter avec Lucas Chevalier, qui a perdu sa place de titulaire au profite de Matveï Safonov. « Il faudrait connaitre tout ce qui s’est passé sur l’intégration et l’adaptation de Lucas Chevalier au PSG. C’est bien de nous dire qu’il est gentil, qu’il parle bien... mais Chevalier pour perdre sa place, il a fait des bêtises » a annoncé Jérôme Rothen ce mardi, dans son émission Rothen s’enflamme.