PSG : Le retour surprise de Lucas Chevalier !

Recruté l'été dernier afin de compenser le départ de Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier ne s'est pas montré particulièrement convaincant pour ses premiers pas avec le PSG, au point de perdre sa place de titulaire au profit de Matvey Safonov. Néanmoins, Luis Enrique ne l'oublie pas, et son nom a fait son retour au premier plan.
Malgré une seconde partie de saison exceptionnelle, Gianluigi Donnarumma a été vendu à Manchester City l'été dernier. Pour le remplacer, le PSG a décidé de lâcher près de 50M€, bonus compris, pour recruter Lucas Chevalier en provenance du LOSC. Un choix qui peine à porter ses fruits, au point que le portier français ne soit même plus titulaire. C'est Matvey Safonov qui s'est imposé dans les buts parisiens, et qui s'accroche à sa place de titulaire comme en témoigne sa magnifique performance contre Chelsea mardi soir (3-0). Interrogé sur le gardien russe en conférence de presse, Luis Enrique n'en oublie pas pour autant Lucas Chevalier qui fait son retour sur le devant de la scène grâce à son entraîneur.
Luis Enrique s'enflamme pour Safonov... et Chevalier
« C'est impossible de gagner à l'extérieur dans un match de Champions League, particulièrement un match retour, sans avoir un gardien de très haut niveau. Et comme je l'ai dit, j'ai non seulement Motya (Safonov), mais aussi Lucas Chevalier. J'ai parlé tout le temps de la chance que j'ai en tant qu'entraîneur d'avoir de très bons gardiens », a-t-il confié en conférence de presse, avant d'évoquer la satisfaction d'avoir remporté cette double confrontation contre Chelsea.
«J'ai parlé tout le temps de la chance que j'ai en tant qu'entraîneur d'avoir de très bons gardiens»
« Non, on n'a rien travaillé. On a fait ce que l'on fait tout le temps, chercher à gagner de la confiance. C'est comme aujourd'hui. On avait parlé hier de la difficulté de jouer à l'extérieur, le deuxième match avec cette différence de but. Quand tu es capable d'avoir et de garder le ballon, mais aussi de gagner les espaces pour contre-attaquer... On a été très, très précis et ça a fini le match. On a marqué les deux premiers buts très vite et ça a été la clé du match. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a montré encore, encore une fois, que nous sommes une vraie équipe qui peut jouer de différentes manières et qui est toujours imprévisible pour les adversaires », ajoute Luis Enrique, rapporté par CulturePSG.