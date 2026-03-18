PSG : Le retour surprise de Lucas Chevalier !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté l'été dernier afin de compenser le départ de Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier ne s'est pas montré particulièrement convaincant pour ses premiers pas avec le PSG, au point de perdre sa place de titulaire au profit de Matvey Safonov. Néanmoins, Luis Enrique ne l'oublie pas, et son nom a fait son retour au premier plan.

Malgré une seconde partie de saison exceptionnelle, Gianluigi Donnarumma a été vendu à Manchester City l'été dernier. Pour le remplacer, le PSG a décidé de lâcher près de 50M€, bonus compris, pour recruter Lucas Chevalier en provenance du LOSC. Un choix qui peine à porter ses fruits, au point que le portier français ne soit même plus titulaire. C'est Matvey Safonov qui s'est imposé dans les buts parisiens, et qui s'accroche à sa place de titulaire comme en témoigne sa magnifique performance contre Chelsea mardi soir (3-0). Interrogé sur le gardien russe en conférence de presse, Luis Enrique n'en oublie pas pour autant Lucas Chevalier qui fait son retour sur le devant de la scène grâce à son entraîneur.

🚨🚨 C’EST ACTÉ ! 𝗦𝗜 𝗟𝗨𝗖𝗔𝗦 𝗖𝗛𝗘𝗩𝗔𝗟𝗜𝗘𝗥 🇫🇷 𝗡𝗘 𝗥𝗘𝗝𝗢𝗨𝗘 𝗣𝗔𝗦 𝗗’𝗜𝗖𝗜 𝗙𝗜𝗡 𝗠𝗔𝗥𝗦, "𝗜𝗟 𝗥𝗜𝗦𝗤𝗨𝗘 𝗗𝗘 𝗡𝗘 𝗣𝗔𝗦 𝗘̂𝗧𝗥𝗘 𝗔𝗣𝗣𝗘𝗟𝗘́ 𝗖𝗛𝗘𝗭 𝗟𝗘𝗦 𝗕𝗟𝗘𝗨𝗦". 🤯



Le gardien est convaincu, comme son entourage, de pouvoir inverser la… pic.twitter.com/vHn2dfuppX — Actu Foot (@ActuFoot_) February 22, 2026

Luis Enrique s'enflamme pour Safonov... et Chevalier « C'est impossible de gagner à l'extérieur dans un match de Champions League, particulièrement un match retour, sans avoir un gardien de très haut niveau. Et comme je l'ai dit, j'ai non seulement Motya (Safonov), mais aussi Lucas Chevalier. J'ai parlé tout le temps de la chance que j'ai en tant qu'entraîneur d'avoir de très bons gardiens », a-t-il confié en conférence de presse, avant d'évoquer la satisfaction d'avoir remporté cette double confrontation contre Chelsea.