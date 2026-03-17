La «petite fâcherie» qui avait éclaté entre Pierre Ménès et un joueur du PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Analysant aujourd’hui le football sur ses réseaux, Pierre Ménès a il y a quelques années travaillé notamment pour le journal L’Equipe. Au sein du quotidien sportif, il a notamment été en charge de suivre le PSG. Mais voilà qu’à cette époque, un article a valu à Pierre Ménès quelques conséquences avec un joueur du club de la capitale.

A l’occasion d’une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierre Ménès a dit tout le bien qu’il pensait d’un joueur qui a fait les beaux jours du football français il y a quelques années : Youri Djorkaeff. « Est-ce que je pense qu’un joueur comme Djorkaeff était sous-côté ? Oui un peu parce qu’il était un peu comme tout le monde, il était avec Zidane donc il n’y en avait que pour Zidane. Youri, c’était une petite cage thoracique, un petit moteur, un petit physique, pas puissant, pas rapide, mais un sens du but et une vitesse d’exécution avec la balle exceptionnelle. Et puis un mec d’une intelligence comme j’ai rarement vu chez un footballeur. Quand je parle d’intelligence, je ne parle pas que d’intelligence de jeu, je parle d’intelligence tout court. C’était vraiment quelqu’un d’attachant », a confié le journaliste sportif.

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« Il l’avait très mal pris » Pierre Ménès et Youri Djorkaeff ont donc été très proches, mais ça n’a pas empêché quelques tensions entre les deux, surtout quand le champion du monde 98 se trouvait au PSG. C’est ainsi que l’ancienne figure du CFC a expliqué toujours dans sa vidéo : « On a eu une petite fâcherie au moment où le PSG a été champion d’Europe. J’avais fait un papier. Il faut se souvenir qu’avant la finale ils avaient perdu le titre en se faisant battre à domicile. J’avais fait article qui s’appelait la débâcle des starlettes, il l’avait très mal pris. Mais on s’était vite réconcilié comme les bons copains que nous sommes toujours ».