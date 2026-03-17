Ousmane Dembélé : La statistique qui va rassurer les supporters du PSG !

Pierrick Levallet

Le PSG a pris une bonne option sur la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions avec sa victoire contre Chelsea (5-2). Le club de la capitale doit donc désormais valider son billet ce mardi soir à Stamford Bridge. Et une statistique avec Ousmane Dembélé devrait rassurer les supporters pour la suite de la saison.

Mercredi dernier, le PSG s’est imposé face à Chelsea à l’aller et a ainsi pris une plutôt bonne option pour la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Désormais, les Rouge-et-Bleu doivent valider leur billet à Stamford Bridge ce mardi soir. Luis Enrique devrait ainsi pouvoir compter sur Ousmane Dembélé, buteur à l’aller au Parc des Princes. Une statistique concernant le Ballon d’Or 2025 devrait d’ailleurs rassurer les supporters pour la suite de la saison.

Mercato - PSG : Surprise, six transferts déjà annoncés dans la presse ? https://t.co/s0wlnUI1En — le10sport (@le10sport) March 17, 2026

Ousmane Dembélé revient en forme au PSG Comme le rapporte France Info, Ousmane Dembélé a manqué un tiers des matchs du PSG à cause de pépins physiques. Mais depuis le début de l’année 2026, les prestations du champion du monde 2018 sont encourageantes. Malgré un temps de jeu restreint (59 minutes par rencontre en moyenne), l’international français est directement impliqué sur 11 buts en 13 matchs (8 réalisations et 3 passes décisives). Ousmane Dembélé est ainsi décisif toutes les 70 minutes en 2026, une moyenne semblable à celle qu’il affichait lors de l’exercice 2024-2025, qui lui a permis d’être couronné Ballon d’Or.