«C’est Vidéo Gag» : Le scénario au PSG qui inquiète sur La Chaîne L’Equipe

Cette saison, le PSG a des résultats plutôt en dents de scie. Le club de la capitale affiche un visage moins convaincant que l’exercice dernier. Un scénario en particulier avec les Rouge-et-Bleu commence d’ailleurs à inquiéter sur La Chaîne L’Equipe, à quelques heures du match retour contre Chelsea en Ligue des champions.
Le PSG affiche un visage moins convaincant cette saison. Après un exercice 2024-2025 éreintant, le club de la capitale a du mal à afficher le même niveau. Les résultats sont ainsi en dents de scie. Les Rouge-et-Bleu jouent d’ailleurs leur qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions ce mardi soir contre Chelsea à Stamford Bridge. Et un scénario commence à inquiéter sur La Chaîne L’Equipe.
«Le 5-2 est très trompeur»
« Il y a une chose qu’il ne faut pas oublier sur ce match aller, s’il n’y a pas le gardien où c’est Vidéo Gag... Jorgensen il est catastrophique. A 15 minutes de la fin, il donne un but qui donne une dynamique au PSG et après il y a un autre but qui est donné. Le 5-2 est très trompeur sur la qualité du match. En première mi-temps par exemple, Chelsea les a mis en difficulté parce qu’on a retrouvé les mêmes défauts qu’on connaît sur le PSG, cette difficulté à jouer contre des équipes qui pressent haut et vite. Donc ils peuvent encore se retrouver en difficulté » a confié le journaliste Hervé Penot dans L’Equipe du Soir.
Le PSG a connu des désillusions en Ligue des champions
Il faut dire que ces dernières années, le PSG a été coutumier des désillusions en Ligue des champions alors que la qualification semblait acquise. On peut notamment rappeler la remontada contre le FC Barcelone en 2017 ou encore le comeback de Manchester United en 2019. Mais Luis Enrique a su apporter une certaine sérénité dans le vestiaire, surtout dans les moments importants comme ceux-là.