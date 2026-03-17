«C’est Vidéo Gag» : Le scénario au PSG qui inquiète sur La Chaîne L’Equipe

Pierrick Levallet

Cette saison, le PSG a des résultats plutôt en dents de scie. Le club de la capitale affiche un visage moins convaincant que l’exercice dernier. Un scénario en particulier avec les Rouge-et-Bleu commence d’ailleurs à inquiéter sur La Chaîne L’Equipe, à quelques heures du match retour contre Chelsea en Ligue des champions.

Le PSG affiche un visage moins convaincant cette saison. Après un exercice 2024-2025 éreintant, le club de la capitale a du mal à afficher le même niveau. Les résultats sont ainsi en dents de scie. Les Rouge-et-Bleu jouent d’ailleurs leur qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions ce mardi soir contre Chelsea à Stamford Bridge. Et un scénario commence à inquiéter sur La Chaîne L’Equipe.

Mercato - PSG : Une star prête à «aller voir ailleurs», la sortie de Riolo qui risque de ne pas rassurer les supporters... https://t.co/OKkwbexpxZ — le10sport (@le10sport) March 17, 2026

«Le 5-2 est très trompeur» « Il y a une chose qu’il ne faut pas oublier sur ce match aller, s’il n’y a pas le gardien où c’est Vidéo Gag... Jorgensen il est catastrophique. A 15 minutes de la fin, il donne un but qui donne une dynamique au PSG et après il y a un autre but qui est donné. Le 5-2 est très trompeur sur la qualité du match. En première mi-temps par exemple, Chelsea les a mis en difficulté parce qu’on a retrouvé les mêmes défauts qu’on connaît sur le PSG, cette difficulté à jouer contre des équipes qui pressent haut et vite. Donc ils peuvent encore se retrouver en difficulté » a confié le journaliste Hervé Penot dans L’Equipe du Soir.