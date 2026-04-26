Kylian Mbappé : La presse espagnole annonce un malaise avec son entraineur !

Le 13 janvier dernier, le Real Madrid a promu Alvaro Arbeloa en tant qu'entraineur de son équipe première. Toutefois, à en croire la presse espagnole, il existerait un malaise entre le technicien merengue et Kylian Mbappé. En effet, les deux hommes entretiendraient une relation purement professionnelle, n'ayant aucune affinité particulière.
En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a refusé d'activer l'option pour étendre son bail d'une saison. Déterminé à rejoindre son club de rêve, l'international français a signé librement une gratuitement au Real Madrid il y a un peu plus d'un an et demi. A son arrivée à la Maison-Blanche, Kylian Mbappé s'est engagé pour une durée de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2029.
Mbappé-Arbeloa : Une relation purement professionnelle
Au Real Madrid, Kylian Mbappé a connu trois entraineurs différents : Carlo Ancelotti, Xabi Alonso et maintenant Alvaro Arbeloa. En place lorsque le Français est arrivé à Bernabeu, l'Italien a fait ses valises à la fin de la dernière saison. Remplacé par Xabi Alonso, Carlo Ancelotti est désormais le sélectionneur du Brésil. Sur le banc du Real Madrid pendant seulement quelques mois, l'ex-technicien du Bayer Leverkusen a vu Alvaro Arbeloa prendre sa place le 13 janvier. Ancien entraineur du Castilla, ce dernier n'est pas du tout proche de Kylian Mbappé.
Mbappé apprécie davantage Alonso à Arbeloa
Selon les informations de la Cadena COPE, Kylian Mbappé et Alvaro Arbeloa entretiennent une relation purement professionnelle, sans affinité particulière. Comme l'a indiqué le média espagnol, le numéro 10 du Real Madrid était plus proche de Xabi Alonso que de son entraineur actuel. Kylian Mbappé appréciant davantage le premier que le second. D'ailleurs, la récente polémique illustre bien le malaise existant entre Alvaro Arbeloa et son joueur. Pour rappel, Kylian Mbappé a liké un post évoquant l'arrivée de José Mourinho au Real Madrid sur les réseaux sociaux. Et le coach merengue a lâché cette réponse en conférence de presse : « que des gens aiment Mourinho ou Julia Roberts ne me dérange pas, ça ne me fait ni chaud ni froid, ce n’est pas grave ».