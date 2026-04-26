Kylian Mbappé : La presse espagnole annonce un malaise avec son entraineur !

Amadou Diawara

Le 13 janvier dernier, le Real Madrid a promu Alvaro Arbeloa en tant qu'entraineur de son équipe première. Toutefois, à en croire la presse espagnole, il existerait un malaise entre le technicien merengue et Kylian Mbappé. En effet, les deux hommes entretiendraient une relation purement professionnelle, n'ayant aucune affinité particulière.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a refusé d'activer l'option pour étendre son bail d'une saison. Déterminé à rejoindre son club de rêve, l'international français a signé librement une gratuitement au Real Madrid il y a un peu plus d'un an et demi. A son arrivée à la Maison-Blanche, Kylian Mbappé s'est engagé pour une durée de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2029.

Real Madrid - «Ça ne marche pas» : La fin est annoncée pour le duo Mbappé-Vinicius ? https://t.co/4K8cRsuJoT — le10sport (@le10sport) April 26, 2026

Mbappé-Arbeloa : Une relation purement professionnelle Au Real Madrid, Kylian Mbappé a connu trois entraineurs différents : Carlo Ancelotti, Xabi Alonso et maintenant Alvaro Arbeloa. En place lorsque le Français est arrivé à Bernabeu, l'Italien a fait ses valises à la fin de la dernière saison. Remplacé par Xabi Alonso, Carlo Ancelotti est désormais le sélectionneur du Brésil. Sur le banc du Real Madrid pendant seulement quelques mois, l'ex-technicien du Bayer Leverkusen a vu Alvaro Arbeloa prendre sa place le 13 janvier. Ancien entraineur du Castilla, ce dernier n'est pas du tout proche de Kylian Mbappé.