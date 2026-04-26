Kylian Mbappé : Clash avec une star du vestiaire ? La lourde révélation au Real Madrid !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En difficulté depuis deux ans, le Real Madrid se dirige tout droit vers une saison blanche. Selon certaines sources, Kylian Mbappé serait très frustré de la situation actuelle au sein du club madrilène. Le numéro 10 français se serait même fait recadrer par une autre star du vestiaire merengue. Explications.

Le Real Madrid ne s’en sort pas. Ce vendredi soir, après avoir mené durant toute la rencontre, le club madrilène s’est fait rejoindre par le Betis Séville (1-1). Comptant désormais 11 points de retard sur le FC Barcelone en championnat et éliminé de la Ligue des Champions, le Real se dirige tout droit vers une saison blanche. De son côté, Kylian Mbappé est loin de faire l’unanimité ces dernières semaines. Remplacé en fin de match ce vendredi soir, l’attaquant français a de nouveau essuyé certaines critiques de la part des supporters…

🚨 ÚLTIMA HORA 🚨



Según @lejournaldureal, Kylian MBAPPÉ estaría MUY ENFADADO con la situación del Real Madrid:



1⃣ Se indica que el galo ha tenido DISCUSIONES en privado con varios compañeros



2⃣ Mbappé considera que algunos jugadores de la plantilla HAN ARRUINADO la temporada… pic.twitter.com/hN6wL2dv3f — Madrid Sports (@MadridSports_) April 25, 2026

C’est tendu entre Mbappé et Bellingham S’il continue de marquer beaucoup de buts, Kylian Mbappé fait jaser en raison de son attitude désinvolte. A en croire les dernières indiscrétions du Journal du Real, le numéro 10 madrilène serait actuellement très frustré de la saison et de la direction prise par le club espagnol. Pire que cela, Mbappé se serait entretenu avec certains de ses coéquipiers, estimant que plusieurs d’entre eux ont ruiné les résultats du Real Madrid cette saison… Cependant, l’ancienne star du PSG est loin d’être exempte de tout reproche, et un certain Jude Bellingham lui aurait bien fait comprendre.