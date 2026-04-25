Kylian Mbappé et Vinicius Jr : «Ils n’ont pas envie de jouer ensemble», malaise confirmé au Real Madrid !

Pierrick Levallet

À son arrivée au Real Madrid en 2024, Kylian Mbappé devait former un duo de choc avec Vinicius Jr. Mais l’association des deux stars ne prend pas vraiment, et cela commence à peser sur le jeu des Merengue. Plus le temps passe, plus le malaise semble d’ailleurs se confirmer entre l’international français et l’ailier brésilien.

Parti libre du PSG pour réaliser son rêve de jouer pour le Real Madrid en 2024, Kylian Mbappé rejoignait une équipe de choc. Le capitaine de l’équipe de France devait former un duo intenable avec Vinicius Jr et être épaulé par Jude Bellingham et Rodrygo. Seulement, l’association entre l’attaquant de 27 ans et l’ailier brésilien ne prend pas vraiment. Sur La Chaîne L’Equipe, on n’a d’ailleurs pas manqué de confirmer un malaise entre les deux stars.

Real Madrid : Kylian Mbappé, la blessure qui le sauve ? https://t.co/TNdD0UQrna — le10sport (@le10sport) April 25, 2026

«Ils n’ont jamais la même connexion au même moment» « Vinicius Jr et Mbappé, ça ne peut pas continuer comme ça ? Non. Ils n’ont pas envie de jouer ensemble, ils n’ont jamais la même connexion au même moment » a expliqué la journaliste Charlotte Lorgeré dans L’Equipe de Greg. L’ambiance n’est pas vraiment au beau fixe entre Vinicius Jr et Kylian Mbappé, et cela se sent dans les résultats du Real Madrid.