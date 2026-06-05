Louis Bielle-Biarrey : Ces aspects sur lesquels il doit travailler pour disputer les Jeux Olympiques 2028

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ailier de l’UBB et du XV de France, Louis Bielle-Biarrey s’impose aujourd’hui comme l’un des meilleurs joueurs de rugby du monde à 15. Et bientôt à 7 ? A l’instar d’Antoine Dupont, il rêverait de disputer les prochains Jeux Olympiques, en 2028, à Los Angeles. Mais voilà que pour prétendre à une place chez les Bleus, LBB aurait encore quelques détails à améliorer malgré tout son talent.

En 2028, les Jeux Olympiques se dérouleront à Los Angeles et l’équipe de France de rugby à 7 aura un titre à défendre. En effet, en 2024, les Bleus avaient été sacrés à domicile, pouvant notamment compter sur un grand Antoine Dupont pour aller décrocher cette médaille d’or. Et voilà que pour tenter de la conserver aux Etats-Unis, Louis Bielle-Biarrey voudrait être de la partie. A un peu plus de deux ans des prochains JO, l’ailier de l’UBB rêverait d’y participer avec l’équipe de France de rugby à 7. LBB est-il pour autant prêt à pour cela ?

« Il devra travailler ses repères sur le terrain, son timing, les circulations offensives et défensives… » Ancien capitaine de l’équipe de France de rugby à 7, Terry Bouhraoua a été interrogé par Actu Rugby sur les capacités ou non de Louis Bielle-Biarrey pour exceller dans ce sport. C’est ainsi qu’il a dévoilé les points sur lesquels le joueur de l’UBB devrait travailler : « Il est quand même déjà très complet... Il s'est beaucoup amélioré dans le jeu aérien, ça peut être intéressant sur les coups d'envoi. En tant qu'ailier, on ne le voit pas faire de longues passes au rugby à XV mais je ne doute pas qu'il doit aussi avoir ça dans sa panoplie. Il devra travailler ses repères sur le terrain, son timing, les circulations offensives et défensives mais ce sont des joueurs de très haut niveau qui s'adaptent hyper facilement. Non, franchement, c'est quasiment un produit fini pour le rugby à 7 ».