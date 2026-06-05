Antoine Dupont encore blessé : La candidature qui va soulager le Stade Toulousain !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour à un bon niveau avec le Stade Tolousain ces derniers mois, Antoine Dupont a tout de même du mal à enchaîner les rendez-vous avec son club sans pépins physiques. A l'approche du duel face au Racing 92 samedi, le Stade Toulousain ne devrait pas prendre de risques alors qu'il restera encore les demi-finales du Top 14 à disputer. Ange Capuozzo s'est d'ailleurs proposé en cas de besoin.

De retour sur les terrains après sa grave blessure l'an dernier, Antoine Dupont est encore en délicatesse avec son physique. Le rugbyman français n'a pas disputé les derniers matches du Stade Toulousain et le club pourrait poursuivre dans cette voie pour le préserver avant les demi-finales de Top 14. Toulouse est déjà assuré d'en faire partie au vu de sa large avance au classement. Ange Capuozzo, qui espère être tranquille avec les blessures également, se dit prêt à le remplacer.

Dupont en difficulté, son remplaçant déjà trouvé ? Malgré leur domination au classement du Top 14 cette année, les joueurs du Stade Toulousain ne sont pas forcément épargnés par les blessures. Face au Racing 92 samedi, Ugo Mola devra faire sans Antoine Dupont et Paul Graou au poste de demi de mêlée. Le manager doit prendre des décisions pour la composition de son effectif et une option semble se dégager. « Si je me suis entraîné au poste de demi de mêlée récemment ? Oui, parce qu'il faut être prêt à toutes les éventualités » assure Ange Capuozzo à L'Equipe.