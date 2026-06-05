Un joueur du Stade Toulousain se prépare à remplacer Antoine Dupont !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis la fin du Tournoi des VI Nations, Antoine Dupont enchaîne les pépins physiques et l'approche des demi-finales du Top 14, le Stade Toulousain ne prendra aucun risque. Ange Capuozzo se prépare même à dépanner au poste de demi-de-mêlée si besoin.

La fin de saison est compliquée pour le Stade Toulousain qui a toutefois assuré depuis longtemps sa place en demi-finale du Top 14. Assurés d'être premiers, les champions de France en titre se déplacent sur la pelouse du Racing 92 samedi. Une rencontre qui se déroulera une nouvelle fois sans Antoine Dupont, ni Paul Graou. C'est donc Naoto Saito qui occupera le poste de demi-de-mêlée. Une situation qui laisse peu d'option à Ugo Mola. C'est la raison pour laquelle l'ailier Ange Capuozzo annonce qu'il se tient prêt au cas où il serait amené à évoluer en tant que numéro 9.

Ange Capuozzo se tient prêt à remplacer Antoine Dupont « Oui, parce qu'il faut être prêt à toutes les éventualités », confie-t-il en conférence de presse, rapporté par L'EQUIPE, avant d'évoquer les enjeux de cette dernière journée contre le Racing 92 : « L'enjeu sera d'avoir une rencontre supplémentaire pour se reconnecter entre nous et mettre en place notre jeu. On connaît bien la pelouse du Racing, on sait qu'on aura des conditions parfaites pour cela. Il faudra avant tout profiter de ce moment pour se préparer aux échéances d'après. En face, on aura une équipe qui jouera sa qualification et qui sera chez elle. On s'attend donc à une intensité qui se rapprochera de celle qu'on vivra en phase finale. Ce match fait vraiment partie intégrante de notre préparation pour la demie. On ne peut pas se permettre de le galvauder, d'autant que le Racing est peut-être une équipe qu'on retrouvera dans quelques semaines dans la course au Brennus. »