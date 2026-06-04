Transfert en Top 14 : La surprise réservée par Gaël Fickou, «il ne l’avait dit à personne»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après cinq saisons au Racing 92, Gaël Fickou va évoluer en faveur du Rugby Club Toulonnais lors du prochain exercice de Top 14. Alors qu’il s’apprête de son côté à retrouver la formation des Hauts-de-Seine, Maxime Machenaud assure que son ancien partenaire n’avait prévenu personne de son choix.

A 32 ans, Gaël Fickou s’apprête à retrouver son club formateur. Le centre international français s’est entendu avec le Racing 92 pour partir libre à l'issue de l'exercice 2025-26 et s’engager en faveur du Racing Club Toulonnais durant l’intersaison. Passé par le Stade Toulousain et le Stade Français avant de filer chez les Ciel et Blanc en 2021, Gaël Fickou va évoluer pour la première fois en professionnel avec le club varois.

« Au club, il ne l’avait dit à personne » Maxime Machenaud, qui va quant à lui retrouver le Racing 92 quatre ans après son départ pour l’Aviron bayonnais, n’aura donc pas l’occasion de recroiser Gaël Fickou. « Je ne le savais pas, confie le demi de mêlée au sujet du choix de son ex-coéquipier. Au club, il ne l’avait dit à personne. Il finit où il a commencé, c’est toujours une chose que l’on a au fond de la tête quand on est joueur de rugby. Son frère est là-bas, peut-être qu’il avait fait le tour au Racing. »