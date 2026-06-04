Transfert en Top 14 : La surprise réservée par Gaël Fickou, «il ne l’avait dit à personne»

Après cinq saisons au Racing 92, Gaël Fickou va évoluer en faveur du Rugby Club Toulonnais lors du prochain exercice de Top 14. Alors qu’il s’apprête de son côté à retrouver la formation des Hauts-de-Seine, Maxime Machenaud assure que son ancien partenaire n’avait prévenu personne de son choix.
A 32 ans, Gaël Fickou s’apprête à retrouver son club formateur. Le centre international français s’est entendu avec le Racing 92 pour partir libre à l'issue de l'exercice 2025-26 et s’engager en faveur du Racing Club Toulonnais durant l’intersaison. Passé par le Stade Toulousain et le Stade Français avant de filer chez les Ciel et Blanc en 2021, Gaël Fickou va évoluer pour la première fois en professionnel avec le club varois.
« Au club, il ne l’avait dit à personne »
Maxime Machenaud, qui va quant à lui retrouver le Racing 92 quatre ans après son départ pour l’Aviron bayonnais, n’aura donc pas l’occasion de recroiser Gaël Fickou. « Je ne le savais pas, confie le demi de mêlée au sujet du choix de son ex-coéquipier. Au club, il ne l’avait dit à personne. Il finit où il a commencé, c’est toujours une chose que l’on a au fond de la tête quand on est joueur de rugby. Son frère est là-bas, peut-être qu’il avait fait le tour au Racing. »
« C’est un bon choix pour qu’il finisse du mieux possible sa très belle carrière »
Et d’enchaîner, dans cet entretien accordé à Midi Olympique : « Chaque choix est très personnel. Je pense que c’est un bon choix pour qu’il finisse du mieux possible sa très belle carrière. Cela fera un leader de moins au Racing. Je n’essaierai pas de le remplacer car je ne serai jamais Gaël Fickou mais j'essaierai d’être un leader différent pour apporter au mieux. »
Maxime Machenaud a enchaîné en expliquant son choix de retrouver le Racing à 37 ans : « Ce choix était presque évident dans le sens où j’avais envie de continuer à jouer au plus haut niveau. Lorsque le manager du Racing m’a appelé, j’étais très, très, très heureux. Quand tu intéresses un club, alors que tu es blessé de longue date, c’est que tu as gagné une certaine crédibilité. J’ai passé dix ans là-bas, ce club a marqué ma carrière. Je suis très excité par ce nouveau défi. »