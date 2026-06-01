Christophe Urios est sous le choc après la défaite de son équipe : «Je ne comprends pas»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lourdement battu à domicile par le Racing 92 (13-41), Clermont se retrouve en ballotage défavorable pour une qualification en playoffs du Top 14. D'ailleurs, Christophe Urios semble totalement perdu et ne comprend pas le comportement de ses joueurs lors de cette déroute.

Clermont a probablement laissé passer sa chance de se qualifier pour les playoffs du Top 14. Et pour cause, l'ASM a été lourdement battue à domicile par le Racing 92 (13-41) qui prend à l'inverse une belle option sur la qualification. Les Auvergnats devront se rendre à Bordeaux pour la dernière journée de championnat afin d'affronter l'UBB. Mais en attendant, Christophe Urios assure qu'il n'a pas encore compris le comportement de ses joueurs...

Christophe Urios ne comprend pas le comportement de ses joueurs « Je suis quand même triste ce soir. On ne s’attendait pas à ça, franchement. Et d’autant plus après le premier quart d’heure qui était plutôt encourageant. J’ai dû rater quelque chose dans la préparation parce que je n’arrivais pas à comprendre comment on a pu faire ce match. Il n’y a pas de réponse. À part le premier quart d’heure où on a deux situations d’essai qu’on ne met pas. Et après, on a ces trois essais consécutifs qui nous font très mal et on n’a pas retrouvé le fil. Leurs individualités nous ont fait très mal physiquement. On n’a pas su répondre collectivement, je n’ai pas trouvé qu’on avait une équipe très collective ce soir », a-t-il confié en conférence de presse, avant de confirmer son incompréhension face à la situation.