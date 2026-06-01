Le PSG a trouvé le successeur d'Ousmane Dembélé : Walid Acherchour valide !

Alexis Brunet

Alors qu’il fait le bonheur de Bournemouth depuis une saison, Eli Junior Kroupi pourrait quitter l’Angleterre dès cet été. Le Français est notamment courtisé par le PSG et, à en croire Walid Acherchour, il pourrait même devenir le prochain Ousmane Dembélé, tant son profil collerait parfaitement avec ce que met en place Luis Enrique depuis son arrivée à Paris.

Depuis maintenant quelque temps, le PSG a fait du recrutement de jeunes joueurs français talentueux sa priorité. Le club de la capitale a par exemple fait venir Désiré Doué, Lucas Chevalier ou bien encore Bradley Barcola. Cela n’est peut-être pas terminé car la direction parisienne aurait maintenant un œil sur Eli Junior Kroupi, à en croire les informations de L’Équipe. L’ancien joueur de Lorient sort d’une saison à 13 buts avec Bournemouth en Premier League.

Kroupi, le nouveau Dembélé ? Forcément, une arrivée d’Eli Junior Kroupi au PSG plairait aux supporters parisiens, mais également à Walid Acherchour. Dans l’After Foot, le consultant de RMC s’est prononcé pour une arrivée du joueur de Bournemouth à Paris, qui pourrait bien devenir le prochain Ousmane Dembélé. « Je ne suis pas fermé à l'arrivée de certains joueurs. Je suis plus Eli Kroupi que Julian Alvarez devant parce que je reste persuadé qu'un joueur français va se mettre au diapason de l'équipe dans le logiciel Luis Enrique, il y aura beaucoup moins de pression qu'un énorme transfert comme Julian Alvarez qui arrive avec le statut de champion du monde. Il serait beaucoup plus Désiré Doué Eli Kroupi. Il a totalement le profil Luis Enrique, c'est le futur Ousmane Dembélé de son système. »