L’OM veut récupérer un joueur du FC Barcelone, l’offre est partie !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le 15 juin prochain et jusqu’au 1er septembre, le mercato estival reprendra ses droits. Le moment opportun pour permettre à la nouvelle direction de l’OM de bâtir son projet sportif flambant neuf avec Roony Bardghji, attaquant suédois de 20 ans en manque de temps de jeu au FC Barcelone ? C’est plus qu’une hypothèse de recrutement pour Marseille selon la presse espagnole, mais un retard serait déjà accusé par le club phocéen.

Jeune attaquant de 20 ans recruté par le FC Barcelone l’année dernière, Roony Bardghji a eu trois sélections à se mettre sous la dent avec la Suède. Appelé par Graham Potter pendant les rassemblements de novembre et de mars, il ne fait pas partie du groupe bâti par le sélectionneur pour la Coupe du monde (11 juin-19 juillet). Certes, le Suédois a effectué cinq apparitions sous le maillot du FC Barcelone en cette fin de saison, mais a passé la plupart de son temps sur le banc des remplaçants.

L’OM prêt à accueillir Roony Bardghji, le club marseillais n’est pas le seul… Une situation pas idéale pour son développement. C’est pourquoi l’option d’un prêt loin de cette concurrence au Barça serait prise en considération. Si l’on se fie aux informations de SPORT, le clan Bardghji aurait déjà été approché par plusieurs clubs avec des propositions de « très haut niveau ». Le VfB Stuttgart, l’AS Monaco ou encore l’Olympique de Marseille se seraient manifestés. Ils n’auraient pas pour autant l’avantage qui reviendrait pour le moment à l’Ajax Amsterdam.