Mercato - OM : Le LOSC balance sur Bruno Genesio !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Présent en conférence de presse ce lundi à l’occasion de la présentation de Davide Ancelotti en tant que nouvel entraîneur du LOSC, Olivier Létang est revenu sur sa décision de se séparer de Bruno Genesio, pressenti pour rebondir du côté de l’OM. Malgré une fin de saison très réussie et une qualification en Ligue des champions obtenue, le président des Dogues estimaient que le club avait besoin de changement.

C’est désormais officiel, Davide Ancelotti est le nouvel entraîneur du LOSC. Ce lundi, les Dogues ont annoncé la nomination du fils de Carlo Ancelotti, qui s’est engagé pour deux ans, au poste d’entraîneur, une semaine après le départ de Bruno Genesio. Ce dernier était arrivé à l’été 2024 et venait de mener Lille à la troisième place de Ligue 1 et donc à la Ligue des champions, mais Olivier Létang estimait que l’équipe avait besoin de sang neuf.

« J’ai pensé que c’était probablement le meilleur choix pour nous » « Avec Bruno, on a passé deux années extraordinaires. Avec une dernière année qui a été dure, difficile, éprouvante sur le plan professionnel et personnel, je ne vais pas revenir sur ce qui s’est passé pour Bruno les 5 ou 6 derniers mois. J’avais ouvert la porte au mois de janvier, puisque j’avais dit en interview au Figaro que je souhaitais que Bruno soit notre entraîneur au mois d’août. Et puis, il s’est passé un petit peu de temps. On est parti sur une autre tendance. Même avec l’euphorie de la fin de saison et de se qualifier pour la Ligue des champions, j’ai pensé que c’était probablement le meilleur choix pour nous et de garder en souvenir ces deux années », a déclaré le président du LOSC ce lundi en conférence de presse, lors de la présentation de Davide Ancelotti.