Mercato - OM : Le LOSC balance sur Bruno Genesio !

Présent en conférence de presse ce lundi à l’occasion de la présentation de Davide Ancelotti en tant que nouvel entraîneur du LOSC, Olivier Létang est revenu sur sa décision de se séparer de Bruno Genesio, pressenti pour rebondir du côté de l’OM. Malgré une fin de saison très réussie et une qualification en Ligue des champions obtenue, le président des Dogues estimaient que le club avait besoin de changement.
C’est désormais officiel, Davide Ancelotti est le nouvel entraîneur du LOSC. Ce lundi, les Dogues ont annoncé la nomination du fils de Carlo Ancelotti, qui s’est engagé pour deux ans, au poste d’entraîneur, une semaine après le départ de Bruno Genesio. Ce dernier était arrivé à l’été 2024 et venait de mener Lille à la troisième place de Ligue 1 et donc à la Ligue des champions, mais Olivier Létang estimait que l’équipe avait besoin de sang neuf.
« J’ai pensé que c’était probablement le meilleur choix pour nous »
« Avec Bruno, on a passé deux années extraordinaires. Avec une dernière année qui a été dure, difficile, éprouvante sur le plan professionnel et personnel, je ne vais pas revenir sur ce qui s’est passé pour Bruno les 5 ou 6 derniers mois. J’avais ouvert la porte au mois de janvier, puisque j’avais dit en interview au Figaro que je souhaitais que Bruno soit notre entraîneur au mois d’août. Et puis, il s’est passé un petit peu de temps. On est parti sur une autre tendance. Même avec l’euphorie de la fin de saison et de se qualifier pour la Ligue des champions, j’ai pensé que c’était probablement le meilleur choix pour nous et de garder en souvenir ces deux années », a déclaré le président du LOSC ce lundi en conférence de presse, lors de la présentation de Davide Ancelotti.
« On était quelque part peut-être arrivé à la fin de quelque chose »
« Je le dis aussi très souvent, c’est dur de gagner des matchs. C’est de plus en plus dur de gagner des matchs au haut niveau. Il faut une énergie de fou, de malade, tous les jours, que l’on donne, que l’on met dedans. C’était probablement aussi finir sur une très bonne note. Je n’aime pas parler de fin de cycle, mais on était quelque part peut-être arrivé à la fin de quelque chose et de repartir avec quelque chose de différent », a ajouté Olivier Létang. Si Davide Ancelotti l’a remplacé au LOSC, Bruno Genesio de son côté semble lui aussi proche de trouver un nouveau point de chute, lui qui est annoncé en passe de devenir le prochain entraîneur de l’OM.