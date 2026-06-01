Transfert de Julian Alvarez : L’annonce de l’Atlético de Madrid qui refroidit le PSG !

Alexis Brunet

Depuis plusieurs semaines, les rumeurs grossissent autour d’une possible arrivée de Julian Alvarez au PSG cet été. Le club de la capitale aimerait s’offrir les services du champion du monde argentin, mais l’Atlético de Madrid n’est pas du tout d’accord. Par le biais de leur président Enrique Cerezo, les Colchoneros ont affirmé que le buteur de 26 ans n’allait pas bouger cet été.

Après deux saisons à l’Atlético de Madrid, Julian Alvarez va-t-il changer de club cet été ? Faisant partie des meilleurs à son poste en Europe, l’Argentin fait régulièrement la une des journaux depuis quelque temps au sujet d’un possible transfert. Le buteur de 26 ans serait dans le viseur de trois géants, à savoir le PSG, le FC Barcelone et Arsenal. D’après certains échos, l’ancien joueur de Manchester City serait partant pour s’en aller, mais la formation madrilène ne voit pas les choses de la même façon.

La grande annonce de l’Atlético de Madrid sur Alvarez Ce lundi, le président de l’Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, a pris la parole dans le dossier Julian Alvarez. Selon le boss des Colchoneros, un départ de l’Argentin vers le PSG ou n’importe quel autre club cet été est tout simplement impossible. « Julián Álvarez est un joueur de l’Atlético de Madrid et pas seulement pour cette saison, mais pour beaucoup d’autres. Nous travaillons continuellement pour amener les meilleurs joueurs dans notre équipe. Et jusqu’en août, lorsque la ligue commence, il y a encore beaucoup de temps pour les chercher, les voir et les faire entrer. Nous avons eu une très bonne saison et nous sommes vraiment en mesure de nous préparer pour la prochaine. Au fur et à mesure que les signatures auront lieu, elles seront annoncées », a déclaré Cerezo d’après des propos rapportés par Foot Mercato.