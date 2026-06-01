Prolongation de contrat : Le PSG reprend espoir dans un dossier compliqué

Alexis Brunet

Sa saison étant officiellement terminée, le PSG peut maintenant s’activer sur son mercato estival et Luis Campos aura plusieurs dossiers à gérer. Le directeur sportif du club de la capitale va devoir faire venir de nouveaux joueurs, mais également régler les prolongations de contrat de certains. Alors que le dossier Senny Mayulu semblait être un peu compliqué, la situation aurait évolué et serait maintenant beaucoup plus positive.

Luis Campos ne devrait pas prendre tout de suite ses vacances. Le directeur sportif du PSG va maintenant pouvoir se focaliser pleinement sur le mercato estival et il aura plusieurs dossiers à gérer. Le Portugais va devoir trouver les bons joueurs pour renforcer l’effectif de Luis Enrique, mais également trouver un point de chute à certains éléments indésirables.

Bonne nouvelle pour la prolongation de Senny Mayulu En plus de vendre et d’acheter des joueurs, le PSG va également devoir boucler certaines négociations pour des prolongations de contrat. Alors que le dossier Senny Mayulu s’était compliqué ces derniers temps avec des tensions, comme le rapporte Le Parisien, le climat serait maintenant apaisé et une issue positive pourrait être trouvée concernant le titi de 20 ans. Cette saison, le milieu offensif a disputé 41 rencontres toutes compétitions confondues avec le champion d’Europe pour un total de six buts et cinq passes décisives.