Kylian Mbappé : Didier Deschamps annonce la fin du malaise !

Amadou Diawara

Alors que le Real Madrid a réalisé une saison blanche, Kylian Mbappé est sous le feu des critiques en Espagne depuis de longues semaines. D'après Didier Deschamps, son capitaine et numéro 10 peut désormais oublier ses problèmes avec son club, se préparant actuellement pour la Coupe du Monde avec l'équipe de France.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a refusé d'activer l'option pour prolonger d'une saison. Déterminé à rejoindre le club de ses rêves, l'international français a signé librement et gratuitement au Real Madrid il y a deux ans. Toutefois, son séjour au Bernabeu est loin d'être idyllique pour le moment.

«La parenthèse clubs est fermée» Lors de sa première saison au Real, Kylian Mbappé a eu du mal à évoluer à son meilleur niveau. Ce qui lui a valu des critiques. Et durant cet exercice 2025-2026, le numéro 10 madrilène a retrouvé de sa superbe. Toutefois, il n'a pas réussi à offrir le moindre titre à son équipe. Pris en grippe par des supporters merengue et des journalistes espagnols depuis de longues semaines, Kylian Mbappé a retrouvé un environnement sain. En effet, le capitaine et numéro 10 de l'équipe de France prépare actuellement la Coupe du Monde avec les autres joueurs convoqués par Didier Deschamps.