Mercato : «Amoureux du PSG», un attaquant est prêt à tout plaquer pour la Premier League ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Formé au PSG au même titre que Senny Mayulu et Warren Zaïre-Emery, Ibrahim Mbaye (18 ans) est déjà à un moment charnière de sa jeune carrière. Moins en vue lors de la seconde partie de saison depuis son retour de la Coupe d'Afrique des nations, l'international sénégalais conserve toujours une belle cote sur le marché des transferts et notamment à Aston Villa. La fin d'une histoire d'amour avec le PSG ?

En voilà un titi parisien qui a vu son temps de jeu fondre considérablement au fil de la saison. Avant d'être sacré champion d'Afrique avec le Sénégal à la CAN en janvier dernier pour que ce titre soit finalement attribué au Maroc en raison de l'exode des joueurs sénégalais à la suite de la décision arbitrale d'accorder un penalty en faveur des Lions de l'Atlas, l'ailier de 18 ans enchaînait les apparitions sous le maillot du PSG.

Ibrahim Mbaye et le PSG, c'est bientôt le divorce ? Mais depuis son retour de la CAN, Ibrahim Mbaye se montre de moins en moins en match avec le Paris Saint-Germain. Lors des grosses échéances en Ligue des champions, l'international sénégalais n'a pas eu une minute à se mettre sous la dent pendant la phase à élimination directe dont l'équipe de Luis Enrique est sortie victorieuse samedi à Budapest en finale contre Arsenal (1-1 puis 3-4 aux tirs au but). Preuve d'un certain déclassement pour le jeune talent issu de l'académie du PSG.