Transfert au PSG : Une bataille à 100M€ avec Arsenal ?

Pierrick Levallet

Le mercato risque d’être animé du côté du PSG cet été. Le club de la capitale aimerait se renforcer en vue de la saison prochaine et ciblerait ainsi Yan Diomandé. Mais alors que le RB Leipzig a déjà fixé son prix pour l’international ivoirien, les Rouge-et-Bleu devraient être confrontés à la concurrence d’Arsenal, qu’ils viennent tout juste de battre en finale de la Ligue des champions.

Le PSG devrait très certainement vivre un été mouvementé sur le mercato. Après avoir battu Arsenal en finale de la Ligue des champions ce samedi, le club de la capitale va pouvoir se concentrer sur son recrutement estival. Les dirigeants parisiens aimeraient notamment offrir de nouvelles options offensives à Luis Enrique. Les Rouge-et-Bleu auraient ainsi coché le nom de Yan Diomandé sur leur liste. Mais les doubles champions d’Europe ne seraient pas seuls sur ce coup.

Le PSG et Arsenal à la lutte pour Yan Diomandé ? D’après les informations de TEAMtalk, Liverpool serait aussi intéressés par les services de l’international ivoirien. Les Reds estimeraient que cet été serait le meilleur moment pour signer le crack de 19 ans. Arsenal se serait également joint à la bataille pour le joueur du RB Leipzig, dont la valeur serait située aux alentours de 100M€. Enfin, le PSG serait bel et bien dessus mais un éventuel transfert dans la capitale dépendrait d’un départ ou non de Bradley Barcola.