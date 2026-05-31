«Un de mes meilleurs souvenirs» : Quand le XV de France a fait vibrer Louis Bielle-Biarrey !

Et si le rugby français tenait son nouveau phénomène après Antoine Dupont ? Depuis quelques temps maintenant, Louis Bielle-Biarrey ne cesse de voir sa cote de popularité grimper. L’ailier de 22 ans fait le bonheur de l’UBB et du XV de France. L’international français a d’ailleurs été bluffé par sa première sélection sous les ordres de Fabien Galthié.
Le rugby français tient peut-être son nouveau phénomène après Antoine Dupont. Louis Bielle-Biarrey ne cesse de faire le bonheur de l’UBB et du XV de France. La cote de popularité de l’ailier de 22 ans ne cesse de grimper au vu de ses performances sur le terrain. L’international français a d’ailleurs été marqué par sa première sélection sous les ordres de Fabien Galthié, lors de la Coupe du monde 2023 contre l’Afrique du Sud.
Louis Bielle-Biarrey bluffé par sa première sélection avec le XV de France
« Si je pouvais remonter dans le temps ? Ma première sélection en équipe de France pour la Coupe du monde 2023. La magie de l’avant-match au Stade de France, l’effervescence du public, “La Marseillaise”. Un de mes meilleurs souvenirs rugbystiques malgré la défaite, puisque nous perdons le quart de finale face à l’Afrique du Sud (28-29) de 1 point » a expliqué Louis Bielle-Biarrey dans un entretien accordé à Paris Match.
Négociations en cours pour sa prolongation à l'UBB
L’international français est d’ailleurs en train de négocier sa prolongation avec l’UBB. La tendance serait à une extension de bail pour l’ailier de 22 ans. Louis Bielle-Biarrey aimerait toutefois obtenir un contrat évolutif afin de pouvoir se rapprocher des plus gros salaires de l’effectif. À titre de comparaison, Matthieu Jalibert perçoit plus du double des émoluments actuels de LBB (850 000€ par an contre 350 000€). Ce point pourrait d’ailleurs être un problème puisque le club bordelais doit composer avec le salary cap. L’intention de l’UBB serait en tout cas de conserver son joueur aussi longtemps que possible. Affaire à suivre...