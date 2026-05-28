Une tournée en Nouvelle-Zélande «très mal» vécue : Un joueur du XV de France raconte son calvaire 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour n’importe quel joueur de rugby, porter le maillot du XV de France est un objectif et un accomplissement quand cela se réalise. Mais voilà que pour certains, ça ne se passe pas tout le temps très bien en sélection. Baptiste Jauneau a notamment vécu un tournée en Nouvelle-Zélande compliquée l’été dernier avec les Bleus. Le demi de mêlée de Clermont s’est d’ailleurs exprimé sur les difficultés rencontrées au sein du groupe de Fabien Galthié.

A 22 ans, Baptiste Jauneau compte aujourd’hui 4 sélections avec le XV de France. Le demi de mêlée de Clermont avait connu sa première cape chez les Bleus en juillet 2024 lors d’une rencontre face à l’Argentine. L’été dernier, un an plus tard, le joueur de Christophe Urios portait à nouveau le maillot de l’équipe de France face aux All Blacks lors de la tournée en Nouvelle-Zélande. Le fait est que pour Jauneau, cela n’a pas forcément été un très bon souvenir.

« C’était assez compliqué » Interrogé par Midi Olympique, Baptiste Jauneau est revenu sur sa tournée compliquée en Nouvelle-Zélande avec le XV de France. Le demi de mêlée de Clermont a alors expliqué : « Comment je l’ai vécu ? Très mal. C’était assez compliqué. Je pense que je n’étais pas dans un très bon mood mentalement, j’étais très énervé, tout le temps. Avant la tournée, pendant… Je n’arrivais pas à prendre de la hauteur sur certaines choses, j’étais très frontal que ce soit avec le staff ou les joueurs. Je n’étais pas le Baptiste naturel, et ça s’est vu sur mon entrée en jeu à Dunedin. J’ai fait un très mauvais match ce jour-là, et partant de là il était tout à fait normal que je ne joue pas les deux autres matchs ».