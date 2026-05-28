Mercato - PSG : Le transfert à 80M€ qui relance tout pour Julian Alvarez ?

Ce n’est plus un secret, le PSG est bel et bien intéressé par la signature de Julian Alvarez (Atlético de Madrid) cet été. Si jusque-là, le principal concurrent du club parisien dans ce dossier était le FC Barcelone, le club catalan serait sur le point de finaliser un transfert à 80M€ en Angleterre. Explications.
Cet été, le PSG pourrait réaliser un gros transfert. Depuis plusieurs semaines, le nom de Julian Alvarez revient avec insistance du côté du club parisien. Luis Enrique serait absolument conquis par le profil de l’attaquant argentin, qui ne serait pas opposé à un départ de l’Atlético de Madrid dans les prochains mois. Cependant, le PSG n’est pas le seul club intéressé par l’arrivée du buteur de 26 ans, puisque le FC Barcelone se serait également positionné.
Le FC Barcelone proche de boucler un transfert à 80M€
Cependant, ce n’est un secret pour personne, mais depuis quelques années, les finances du Barça ne sont pas au beau fixe. Et surtout, le club catalan pourrait réaliser un gros transfert qui l’écarterait définitivement de la course à la signature de Julian Alvarez. En effet, d’après les dernières indiscrétions des journalistes anglais Ben Jacobs et Alex Crook, le FC Barcelone est parvenu à un accord à hauteur de 80M€ avec Newcastle pour l’arrivée d’Anthony Gordon cet été.
Le PSG a le champ libre pour Julian Alvarez ?
L’ailier anglais est lui aussi motivé par une arrivée en Catalogne malgré le fait que ce dernier ait également donné son accord au Bayern Munich. Un transfert assez surprenant compte tenue des finances compliquées du Barça ces dernières années. Une chose est sûre, en cas d’arrivée d’Anthony Gordon cet été, le club blaugrana jetterait définitivement l’éponge dans la course à la signature de Julian Alvarez. Ce transfert sonne donc comme une aubaine pour le PSG, qui pourrait prochainement avoir le champ libre dans le dossier menant au champion du monde 2022. Affaire à suivre de près…