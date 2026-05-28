Mercato - PSG : Le transfert à 80M€ qui relance tout pour Julian Alvarez ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est plus un secret, le PSG est bel et bien intéressé par la signature de Julian Alvarez (Atlético de Madrid) cet été. Si jusque-là, le principal concurrent du club parisien dans ce dossier était le FC Barcelone, le club catalan serait sur le point de finaliser un transfert à 80M€ en Angleterre. Explications.

Cet été, le PSG pourrait réaliser un gros transfert. Depuis plusieurs semaines, le nom de Julian Alvarez revient avec insistance du côté du club parisien. Luis Enrique serait absolument conquis par le profil de l’attaquant argentin, qui ne serait pas opposé à un départ de l’Atlético de Madrid dans les prochains mois. Cependant, le PSG n’est pas le seul club intéressé par l’arrivée du buteur de 26 ans, puisque le FC Barcelone se serait également positionné.

Le FC Barcelone proche de boucler un transfert à 80M€ Cependant, ce n’est un secret pour personne, mais depuis quelques années, les finances du Barça ne sont pas au beau fixe. Et surtout, le club catalan pourrait réaliser un gros transfert qui l’écarterait définitivement de la course à la signature de Julian Alvarez. En effet, d’après les dernières indiscrétions des journalistes anglais Ben Jacobs et Alex Crook, le FC Barcelone est parvenu à un accord à hauteur de 80M€ avec Newcastle pour l’arrivée d’Anthony Gordon cet été.