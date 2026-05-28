F1 : Verstappen en clash avec un ancien pilote ? «Nous nous entendons très bien en réalité»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Il y a peu, Max Verstappen a répondu sèchement à Juan Pablo Montoya. L’ancien pilote colombien n’a pas hésité à critiquer le Néerlandais à plusieurs reprises, ce qui n’a pas plu au principal intéressé. Après avoir reçu la foudre de la part du quadruple champion du monde, Montoya a tenu à rappeler que ses attaques n’avaient rien de personnel.

Connu pour être un pilote très agressif dans son style, Max Verstappen reçoit souvent des critiques à son égard. Dernièrement, le Néerlandais s’est fait critiquer par Juan Pablo Montoya, ancien pilote de Formule 1. Cela n’a pas plu au champion de Red Bull, qui lui a sèchement répondu.

« J’ai aussi très peu de patience envers quelqu’un qui débite autant d’inepties » « Je ne sais pas quel est son problème. J’ai aussi très peu de patience envers quelqu’un qui débite autant d’inepties. Je ne comprends simplement pas pourquoi des types comme lui sont payés par la direction de la Formule 1, juste parce qu’il travaille parfois pour eux. Vous ne voulez sûrement pas quelqu’un comme ça dans le paddock qui crache autant de bêtises ? Je pense que c’est un cas de : ‘Je dis quelque chose de différent de tout le monde, donc je suis pertinent.’ Ça ne me dérange pas tant que ça ; c’est son problème. Je vis ma vie et je ne laisserai pas ça m’influencer », a ainsi confié Verstappen en marge du Grand Prix du Canada.