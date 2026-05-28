F1 : Verstappen en clash avec un ancien pilote ? «Nous nous entendons très bien en réalité»

Il y a peu, Max Verstappen a répondu sèchement à Juan Pablo Montoya. L’ancien pilote colombien n’a pas hésité à critiquer le Néerlandais à plusieurs reprises, ce qui n’a pas plu au principal intéressé. Après avoir reçu la foudre de la part du quadruple champion du monde, Montoya a tenu à rappeler que ses attaques n’avaient rien de personnel.
Connu pour être un pilote très agressif dans son style, Max Verstappen reçoit souvent des critiques à son égard. Dernièrement, le Néerlandais s’est fait critiquer par Juan Pablo Montoya, ancien pilote de Formule 1. Cela n’a pas plu au champion de Red Bull, qui lui a sèchement répondu.
« J’ai aussi très peu de patience envers quelqu’un qui débite autant d’inepties »
« Je ne sais pas quel est son problème. J’ai aussi très peu de patience envers quelqu’un qui débite autant d’inepties. Je ne comprends simplement pas pourquoi des types comme lui sont payés par la direction de la Formule 1, juste parce qu’il travaille parfois pour eux. Vous ne voulez sûrement pas quelqu’un comme ça dans le paddock qui crache autant de bêtises ? Je pense que c’est un cas de : ‘Je dis quelque chose de différent de tout le monde, donc je suis pertinent.’ Ça ne me dérange pas tant que ça ; c’est son problème. Je vis ma vie et je ne laisserai pas ça m’influencer », a ainsi confié Verstappen en marge du Grand Prix du Canada.
« J’ai déjà parlé à Max lors de courses et nous nous entendons très bien en réalité »
Face à cette réponse, Juan Pablo Montoya a tenu à apaiser les tensions, affirmant que ses critiques n’étaient pas à prendre personnellement. « Du nouveau là-dedans ? Non, non, il n’y a pas de drame. S’il y a du drame... si vous êtes en colère à cause de ça, c’est que vous avez plus de problèmes dans votre vie que vous ne devriez en avoir. J’ai déjà parlé à Max lors de courses et nous nous entendons très bien en réalité. Nous ne parlons pas beaucoup, mais nous nous disons bonjour, et je dis aussi bonjour à Jos. Nous n’avons jamais eu de problèmes, et je ne pense pas que nous en ayons aujourd’hui non plus », a ainsi confié le Colombien dans des propos relayés par Next-gen Auto.