PSG - Arsenal : Mikel Arteta lâche une «petite bombe» qui «met le feu aux réseaux sociaux» avant la finale de la Ligue des champions !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques heures de la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal, Mikel Arteta a suscité la polémique alors qu'une vidéo a fuité dans laquelle on entend le technicien espagnol assurer que les Gunners seraient champions d'Europe. Des propos qui ont fait l'effet d'une petite bombe selon Benoit Trémoulinas.

C'est une vidéo qui n'a pas manqué de faire réagir. Sur les réseaux sociaux, un extrait d'une soirée privée avec les salariés d'Arsenal a fuité, et les propos de Mikel Arteta ont suscité la polémique. « Samedi, nous serons champions d’Europe », a lancé le coach des Gunners. Pour Benoit Trémoulinas, cela fait logiquement l'effet d'une petite bombe.

La sortie d'Arteta continue de faire parler « Le problème venant d’un entraîneur comme ça, qui a toute la saison, maîtrisé sa communication, qui est quand même assez carré, rigoureux, là d’un coup d’un seul, à quatre-cinq jours de la finale de Champions League, balance une petite bombe comme ça… S’il enflamme les réseaux sociaux ? Totalement ! Donc c’est une petite bombe forcément parce que ça enflamme les réseaux, tout le monde en parle, que ce soit en France, en Angleterre. Qu’est-ce qui lui a pris en fait ? Ca montre aussi le côté humain de l’entraîneur, c’est-à-dire que sous le coup de l’enflammade, de l’euphorie du titre anglais. S’il l’a déjà dit en n’étant pas filmé ? Oui bien sûr, mais quand tu le dis dans le vestiaire, bien sûr qu’il a dû leur dire mais c’est normal », explique-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg avant de poursuivre.