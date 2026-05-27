PSG - Matvey Safonov : Sa femme craque après une question sur Instagram !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis la fin de l'année dernière, Matvey Safonov s'est imposé dans les buts du PSG et n'a plus lâché sa place compte tenu de ses performances très régulières. Une situation qui a valu une question la femme du portier russe, Marina Kondratyuk, qui n'a pas apprécié ce qui lui avait été demandé.

C'est probablement la plus grosse surprise de la saison au PSG. En effet, alors que Lucas Chevalier a été recruté pour 40M€, hors bonus, c'est finalement Matvey Safonov qui s'est imposé dans les buts parisiens depuis la fin de l'année dernière. Et compte tenu de ses prestations, le portier russe n'a plus lâché sa place. C'est encore lui qui sera titulaire samedi à l'occasion de la finale de la Ligue des champions contre Arsenal. Mais comment expliquer un tel retournement de situation ?

La femme de Safonov s'agace d'une question ! C'est d'ailleurs la question que s'est posée un abonné de Marina Kondratyuk, la femme de Matvey Safonov. « C'est grâce à toi qu'il est devenu un si bon gardien, non ? », lui demande-t-il sur Instagram. Une question qui a visiblement agacé la compagne du portier du PSG. « Non, voyons. Il s'est entraîné pendant la moitié de sa vie, il a gagné des matchs, il a fait des efforts, il s'est battu pour sa place, il a fait preuve de caractère. Bien sûr que c'est grâce à moi. Qu'est-ce que c'est que ces questions ? », a lâché Marina Kondratyuk, très énervée du fait que les qualités de son mari puissent être remises en cause.