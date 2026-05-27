Kylian Mbappé : Vinicius Jr démonte les rumeurs sur leur relation au Real Madrid

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé prenait il y a deux ans désormais la décision de tourner la plus longue page de sa carrière en quittant le PSG après sept saisons passées dans la capitale. De Paris à Madrid, voilà le choix effectué par le capitaine de l’équipe de France. Au Real Madrid, Mbappé côtoie désormais Vinicius Jr avec qui ce ne serait pas rose tous les jours selon les informations circulant dans la presse spécialisée. Le Brésilien est monté au créneau.

Entre Vinicius Jr et Kylian Mbappé, le courant ne passe pas. C’est l’un des échos à relever dans la presse ibérique. Que ce soit sur leur relation technique sur le terrain ou personnelle en dehors de par leurs statuts de mastodontes du vestiaire du Real Madrid, les deux attaquants font énormément parler d’eux dans les médias. Néanmoins, si l’on se fie aux déclarations de Mbappé à La Sexta en avril 2025 et à celles de Vinicius Jr à Caze TV ces dernières heures, l’envers du décor serait tout autre.

«On se retrouve en dehors du terrain pour passer du temps ensemble, entre amis» « Kylian est quelqu'un de bien. Au Brésil, on a cette image de lui, mais dès qu'on en a l'occasion, on se retrouve en dehors du terrain pour passer du temps ensemble, entre amis. Il est aussi très proche de Camavinga, qui a toujours été l'un de mes meilleurs amis. J'ai toujours eu de bonnes relations avec Mbappé. Je lui envoyais sans cesse des messages pour le convaincre de venir à Madrid. Nous n'avons pas encore réussi à jouer ensemble comme nous le voulions, ni à remporter les titres que les supporters attendent, mais très bientôt, nous allons renverser la situation ». Voici la vérité que Vinicius Jr a tenu à divulguer au grand public concernant son lien avec Kylian Mbappé.